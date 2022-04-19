Sergey Şoygu: Batı silah sevkiyatıyla savaşı kışkırtıyor

Rusya tarafından yapılan son açıklamada, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırmasının Kiev yönetimini savaşmaya kışkırttığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırıları bir ayı aşkın süredir devam ederken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ordunun üst düzey kademesiyle bir araya geldi.

Sergey Şoygu, toplantıda önemli açıklamalar yaptı.

Şoygu, ordunun modern askeri çatışma koşullarına daha iyi uyum sağlamak için yeni savaş yöntemleri ortaya koyacağını söyledi.

"Planlarımızı kademeli olarak uyguluyoruz"

Savunma Bakanlığı'nın faaliyet planının tutarlı bir şekilde uygulanmasının önemini vurgulayan Şoygu, şu ifadelere yer verdi:

"Orduyu ve donanmayı daha da geliştirmeyi ve onlara gelişmiş askeri teçhizat sağlamayı amaçlıyor. Rus ordusu, özel askeri operasyon sırasında başkomutan tarafından verilen görevleri yerine getiriyor. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'ni özgürleştirme planımızı kademeli olarak uyguluyoruz ve barışçıl yaşamı yeniden tesis etmek için önlemler alıyoruz."





"Savaşı kışkırtmak için her şeyi yapıyorlar"

ABD ve Batılı ülkelerin Rusya’nın operasyonlarını engellemek için her şeyi yaptığını savunan Şoygu, "ABD ve kontrolündeki Batılı ülkeler, özel askeri operasyonu mümkün olduğunca geciktirmek için her şeyi yapıyorlar. Batı'nın silah sevkiyatının artması, Kiev rejimini 'son askerine kadar' savaşması için kışkırtma niyetini açıkça gösteriyor." dedi.

"Kuzey birliklerini güçlendiriyoruz"

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılması ihtimali üzerine Rus donanmasının ve ordusunun Baltık ve Kuzey noktalarında birliklerini artırması ve bu bölgedeki son duruma değinen Şoygu, şöyle devam etti:

"Savunma Bakanlığı'nın Kuzey Filosu güçleri savaş yeteneklerini geliştirmeye devam edecek. Bu planların uygulanması, 14. Kolordu'nun muharebe gücünü kademeli olarak artırmayı, kıyı birliklerinin savaş potansiyelini mevcuda kıyasla neredeyse bir buçuk kat artırmayı mümkün kılacak, güvenilir koruma ve egemenliğin sağlanmasını sağlayacaktır. Kuzey Filosu, Avrupa'daki askeri-politik durumun keskin bir şekilde kötüleşmesi, artan gerilim ve artan tehditler bağlamında görevlerini yerine getiriyor. 2022'de kuvvet gruplarının savaş yeteneklerini artırmaya devam ediyoruz. Potansiyel ve yeniden silahlanma gerçekleşiyor. Bu yıl 500'den fazla birime modern silahlar teslim edilecek."

"Füzelerimizde yapay zeka teknolojileri kullanılıyor"

İHA'nın haberine göre, Rus ordusunun elindeki Kalibr ve Kinjal hipersonik füzelerle hedeflere daha kısa sürede ulaşılması noktasında yapay zeka teknolojisi geliştirildiğini belirten Şoygu, "Yapay zeka unsurlarının uygulanması da dahil olmak üzere gelişmiş telekomünikasyon teknolojilerini kullanma yolunu izliyoruz. Bu teknolojilerin kullanılması Kalibr ve Kinjal gibi yüksek hassasiyetli uzun menzilli silah sistemlerinin hedefe daha kısa sürede ulaşmasını mümkün kıldı." diye konuştu.

