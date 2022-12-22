Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerinin bulunduğu mevzilere ziyarette bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat günü başlayan savaş devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerinin bulunduğu mevzilere ziyaret gerçekleştirdi.

"Özel askeri alanındaki birliklerini denetledi"



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin özel askeri alanındaki birliklerini denetledi. Şoygu, askeri birliklerin geçici olarak konuşlandığı noktalarda personelin ve teçhizatın bulunduğu koşulları inceledi." ifadeleri kullanıldı.

Şoygu'nun cephedeki askerlerin yemek ve barınma alanlarını da kontrol ettiği belirtilerek, "Şoygu, özel askeri operasyon kapsamında performansları için askere teşekkür etti." denildi.

Paylaşılan görüntülerde, Şoygu'nun Rus mevzilerini helikopterle havadan incelediği, daha sonra cephe hattına giderek komuta merkezini ve diğer alanları incelediği görüldü.

Sergey Şoygu cephe hattında inceleme yaptı VİDEO









