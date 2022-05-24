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    Sergey Şoygu: NATO savaş potansiyelini artırdı

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO’nun Rusya sınırlarına yaklaşmasının savaş potansiyelini artırdığını söyledi.
    • 24.05.2022 - 15:28
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    Sergey Şoygu: NATO savaş potansiyelini artırdı

    Rusya Ukrayna savaşının başlamasından sonra İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya giriş sürecinin başlaması Batı-Rusya arasındaki gerilimi daha da artırdı.

    Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Toplantısı'nda çevrim içi konuşma yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Doğu Avrupa’da kolektif güvenlik durumunun önemli ölçüde kötüleştiğini belirten Şoygu, NATO'nun doğuya genişletildiğini ve Rus topraklarının yakınlarına saldırı silahlarının konuşlandırıldığını anımsattı.

    Şoygu, Rusya’nın çabalarına rağmen kilit sorunları çözme önerilerinin Batı tarafından dikkate alınmadığını ifade etti.

    "Savaş riski arttı"

    ABD’nin mevcut uluslararası güvenlik mimarisini tamamen ortadan kaldırmak için bir rota belirlediğini söyleyen Şoygu, şunları kaydetti:

    "Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) sınırlarımıza yaklaştı ve muharebe potansiyelini önemli ölçüde artırdı. Ukrayna'nın NATO'ya katılması, topraklarında koalisyon askeri altyapısını konuşlandırması için çabalar yoğunlaştırıldı. Ukrayna, Rusya üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılan, bize düşman bir devlete dönüştü. Dahası Ukrayna'nın nükleer silahlar ve bunların dağıtım araçlarını yaratacağı konusunda gerçek bir tehdit var."

    "Tüm baskılara rağmen harekata devam edeceğiz"

    Şoygu, Rusya’nın "Donbas’taki insanları soykırımdan korumak için özel bir askeri operasyon başlattığını" kaydederek, "Ukrayna'nın nükleersiz ve tarafsız statüsünün sağlanması, silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılmasını" amaçladığını anlattı.

    Batı’nın, Ukrayna birliklerinin yenilgisinden korktuğunu ve bu ülkeye acilen ölümcül silah tedarikini organize ettiğini ifade eden Şoygu, "Batı'nın, Kiev rejimine yaptığı geniş çaplı yardıma ve Rusya'ya yönelik yaptırım baskısına rağmen tüm görevler tamamlanana kadar özel askeri harekata devam edeceğiz." dedi.

    Sergey Şoygu: NATO savaş potansiyelini artırdı #1


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