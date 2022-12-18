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    Sergey Şoygu Ukrayna'daki Rus cephelerini havadan inceledi

    Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rus mevzilerini havadan incelerken komutanlardan operasyonla ilgili bilgi aldı.
    • 18.12.2022 - 15:42
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    Sergey Şoygu Ukrayna'daki Rus cephelerini havadan inceledi

    Rusya ve Ukrayna arasnda 24 Şubat tarihinde başlayan savaş aralıksız sürüyor.

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna topraklarındaki Rus mevzilerini havadan inceledi.

    Şoygu, askeri operasyon komutanlarının da yer aldığı helikopterden operasyonun ilerleyişine dair bilgiler edindi.

    "Savaşan birliklerin pozisyonlarını kontrol etti"

    Rusya Savunma Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Güney Askeri Bölgesi'ne bir çalışma ziyareti düzenledi ve özel harekatların yapıldığı bölgelerde birliklerin oluşumunu denetledi. Bakan Şoygu, birliklerin konuşlandığı bölgelerin etrafında uçuş yaparak, özel askeri operasyon çevresinde ön cephede savaşan birliklerin pozisyonlarını kontrol etti.

    Sergey Şoygu Ukrayna daki Rus cephelerini havadan inceledi #1

    "Birliklerin eylemleri hakkında bilgi verildi"

    Şoygu, ön cephede askerlerle görüştü ve askerlere görevlerini yüksek performansla yerine getirdikleri için teşekkür etti. Şoygu'ya birliklerin eylemleri hakkında bilgi verildi. Savunma Bakanı, birliklere kapsamlı desteğin sağlanması ve askerlerin sahada konuşlandırılması hakkında bilgi alırken, birliklerin çalışmalarını da inceledi" denildi.

    Sergey Şoygu Ukrayna daki Rus cephelerini havadan inceledi #2

    Sergey Şoygu Ukrayna daki Rus cephelerini havadan inceledi #3


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