Şevket Mirziyoyev: Dünya, daha tehlikeli hale geliyor

Mirziyoyev, her an yeni sınamalarla karşılaşıldığını söyledi. Özbek lider, dünyanın daha tehlikeli bir hal almaya başladığını kaydetti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, dünyanın gidişatına ilşikin değerlendirmede bulundu.

Mirziyoyev, 2'nci Dünya Savaşı'nda ölenlerin anıldığı Anma ve Saygı Günü etkinliklerine katıldı.

Taşkent'teki Zafer Parkı'nı ziyaret eden Mirziyoyev, savaşta ölenlerin ve onların ailelerinin anısına dikilen heykele çelenk bıraktı.

"Her dakika bir sınav oluyor"

Daha sonra parkta savaş gazileriyle bir araya gelen Mirziyoyev, gazilerin Zafer Bayramı'nı kutladı.

Görüşmede Mirziyoyev, böyle bir günde kahraman atalarını hatırlayarak onların cesaretlerini bir kez daha takdir ettiklerini belirtti.

AA'nın haberine göre; Mirziyoyev, "Günümüzde dünya daha tehlikeli hale geliyor. Her dakika bir sınav oluyor. Bu bizi de etkiler mi? Kesinlikle etkiler." diye konuştu.

Gazilere 1340'ar dolar para ödülü

Öte yandan ülkedeki 2'nci Dünya Savaşı gazilerine, 9 Mayıs dolayısıyla 1340'ar dolar (15'şer milyon som) para ödülü verildi.

Rusya ve diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde "Zafer Bayramı" olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Özbekistan'da, bu savaşta ölenlerin anısına "Anma ve Saygı Günü" etkinlikleri yapılıyor.

İkinci Dünya Savaşı'na katılan 1,4 milyondan fazla Özbekistanlı'nın 500 bine yakını savaşta hayatını kaybederken, 236 savaş gazisi yaşıyor.