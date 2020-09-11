Seyahat yasağı hangi ülkeler için geçerli? Türkiye'den seyahat yasağı olmayan ülkelerin tam listesi

Seyahat yasağı hangi ülkeler için geçerli? Türkiye'den seyahat yasağı olmayan ülkelerin tam listesi

Koronavirüsün ardından 1 Haziran normalleşme süreci ile birlikte kalkan seyahat kısıtlamaları, 'Hangi ülkelere seyahat kısıtlaması yok? Seyahat yasağı hangi ülkelerde kalktı?' araştıyor. İşte cevabı..

Dünyayı saran koronavirüs salgının ardından alınan tedbirlerle birlikte ülkeler, seyahat kısıtlamalarına gitmişti.

1 Haziran normalleşme sürecinin ardından hangi ülkelere seyahat kısıtlmalarının kalktığı da merak konusu oldu.

Koronavirüse yönelik önlemler gün geçtikçe azalırken, bazı ülkeler seyahat ve uçuş yasağını kaldırdı. Seyahat planı yapmadan önce sınır kapılarını açan ülkelere göz atın...

SINIRLAR AÇILDI

Corona virüsü sebebi ile, Mart ayından itibaren dünyanın dört bir tarafındaki ülkeler birer birer sınırlarını kapadı. 1 Haziran tarihinde normalleşme sürecine başlayan ülkemiz gibi, diğer ülkeler de kademeli olarak bu süreci başlattı ve uluslararası uçuşlara izin vererek sınırlarını açmaya başladılar.

ALMANYA

Avrupa Birliği ve Schengen ülkeleri ile İngiltere'ye seyahat kısıtlamasını kaldıran Almanya, bu ülke vatandaşlarının aile bireylerine de “aile birliği” çerçevesinde ülkeye giriş izni veriyor. Diğer ülkelerin vatandaşları ise yine “aile birliği” çerçevesinde ve eğer uzun dönem oturma iznine sahiplerse ülkeye giriş yapabiliyorlar.Türkiye vatandaşlarına ise an itibariyle turist amaçlı veya ziyaret gezileri için vize verilmemekte.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

ABD; son 14 gün içerisinde Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İran, İrlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre ya da İngiltere'de bulunmuş kişilerin ülkeye girmesine izin vermiyor.

Türkiye ise bu yasak kapsamında yer almıyor.

AVUSTURYA

15 Haziran 2020 tarihi itibariyle; İngiltere, İsveç, İspanya ve Portekiz hariç tüm Avrupa ülkelerine karantina şartı olmaksızın sınırlarını açtı.

Türkiye vatandaşlarına ise an itibariyle turist amaçlı veya ziyaret gezileri için vize verilmiyor.

AZERBAYCAN

1 Ağustos 2020 tarihine kadar yabancı ülkelerden turistik gezi ve ziyaret amacıyla gelecek ziyaretçilerin Azerbaycan'a giriş yapması yasaklandı.Gelecek yolcuların ise uçuşlarından en fazla 48 saat önce Covid-19 testi yaptırmış ve negatif sonucunu almış olmaları gerekiyor. Azerbaycan vatandaşları bu kurala tabi değil.

BELÇİKA

15 Haziran itibariyle Avrupa Birliği'ne üye olan ülkeler için olan seyahat kısıtlamalarını kaldıran Belçika; İngiltere, İzlanda, İsviçre ve Norveç'e de sınırlarını açmış durumda. Bu ülkeler için geçerli olan karantina zorunluluğu da artık bulunmuyor.

Türkiye vatandaşlarına ise an itibariyle turist amaçlı veya ziyaret gezileri için vize verilmiyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Dubai, 7 Temmuz 2020 itibariyle yabancı ziyaretçilerin ülkeye girişine izin vermeye başladı.

Ziyaretçilerin uçuş tarihinden en fazla 4 gün önce yapılmış negatif sonuçlu bir Covid-19 testi yaptımış olmaları ya da havaalanında ülkeye girmeden bu testi yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca, Covid-19 DXB uygulamasını indirip kayıt olmaları zorunluluğu da bulunuyor.

BULGARİSTAN

Bulgaristan, 15 Haziran itibariyle sınırlarını Avrupa Birliği üyesi ülkeler, İngiltere, San Marino, Andora, Monaco, Sırbistan, Bosna Herzek ve Karadağ'a açtı. Bu ülkelerden gelenler için karantina zorunluluğu bulunmazken; Belçika, Portekiz, İsveç ve İngiltere'den gelen turistlerin 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almaları isteniyor.Türkiye vatandaşlarına ise an itibariyle turist amaçlı veya ziyaret gezileri için vize verilmiyor.

ÇEKYA

Komşuları Almanya ve Avusturya ile olan sınırlarını 5 Haziran 2020'de açan Çekya, 15 Haziran 2020 itibariyle diğer Avrupa ülkelerine de giriş izni verdi.Bu ülkeleri Covid-19 riskine göre 3 gruba ayıran Çekya, Norveç ve Finlandiya gibi riskin düşük olduğu ülkelere herhangi bir kısıtlama getirmedi. Fransa ve İspanya gibi orta derece riske sahip ülkelerden gelen turistlerin geçerli bir sağlık sertifikası taşıması gerekirken; İngiltere ve İsveç'ten gelenlerin ise test yaptırma ve karantina zorunluluğu bulunmakta.

Türkiye vatandaşlarına ise an itibariyle turist amaçlı veya ziyaret gezileri için vize verilmemekte.

FRANSA

Fransa, an itibariyle, Avrupa ülkelerinden herhangi birine seyahat kısıtlaması uygulamıyor. Buna; İngiltere, Andora, İzlanda, Monaco, Norveç, İsviçre, Vatikan ve San Marino da dahil.

Fakat, İngiltere'den gelen turistlerin 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almaları isteniyor.

Türkiye vatandaşlarına ise an itibariyle turist amaçlı veya ziyaret gezileri için vize verilmiyor.

HIRVATİSTAN

Mayıs ortası itibariyle sınırlarını Almanya, Çekya, Avusturya gibi çoğu Doğu Avrupa ülkesi olan 9 ülkeye açan Hırvatistan, diğer Avrupa Birliği üyeleri ve İngiltere'den ise ülkeye seyahat için geçerli bir sebep ve kanıt sunmalarını istiyor.

Bölgedeki corona virüsü vakası sayısının artması üzerine 25 Haziran itibariyle; Makedonya, Sırbistan, Kosova ve Bosna'dan gelen ziyaretçilere karantina zorunluluğu getirdi.

Türkiye vatandaşlarına ise an itibariyle turist amaçlı veya ziyaret gezileri için vize verilmiyor.

HOLLANDA

1 Temmuz itibariyle sınırlarını Avrupa Birliği üyeleri ve İngiltere'ye açan Hollanda; İngiltere ve İsveç'ten gelen yolcuların ise 14 gün kendilerini karantinaya almalarını istiyor.Bunun yanı sıra, ülkede maske kullanımı, el yıkama ve sosyal mesafe gibi konularda çok katı uygulanan kurallar bulunmakta.

Türkiye vatandaşlarına ise an itibariyle turist amaçlı veya ziyaret gezileri için vize verilmiyor.

İNGİLTERE

8 Haziran 2020 itibariyle sınırlarını açan İngiltere, İrlanda haricindeki diğer ülkelere karantina zorunluluğu getirmişti.

3 Temmuz'da Fransa, ispanya, Almanya ve İtalya gibi “düşük risk” taşıdığı düşünülen ülkeler için bu zorunluluğu 10 Temmuz itibariyle kaldırdığını açıklayan İngiltere, diğer ülkeler için de yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor.4 Temmuz 2020 tarihi itibariyle ise İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi “seyahat edilmemesi tavsiye edilen ülke” statüsünden çıkardı.

İSPANYA

21 Haziran itibariyle sınırlarını Avrupa Birliği üyesi ve Schengen Bölgesi'nde yer alan ülkeler ile İngiltere'ye açtığını duyuran İspanya, karantinayı bu ülkeler için zorunlu kılmıyor. Bu uygulamanın tek istisnası olan Portekiz için de sınırlar 1 Temmuz'da açıldı.Avrupa dışında yer alan ülkelere olan seyahat kısıtlamaları ise Avrupa Birliği tarafından alınan kararlara uygun olarak revizeleniyor. Bu kararlar doğrultusunda; Türkiye vatandaşlarına an itibariyle turist amaçlı veya ziyaret gezileri için vize verilmiyor.

İTALYA

3 Haziran itibariyle sınırlarını; Avrupa Birliği üyesi olan 26 ülke, İngiltere, İzlanda, Liechtenstein, Norveç, İsviçre, Andora, Monaco, San Morino ve Vatikan'a açan İtalya, bu ülkeler için karantina zorunluluğu sunmuyor. Bununla birlikte, yurt dışına seyahat eden İtalyan vatandaşları için de böyle bir şart aranmıyor.1 Temmuz itibariyle Avrupa Birliği tarafından yayınlanan “Güvenli Ülke Listesi”nde yer alan, Avrupa dışındaki 15 ülkeye olan seyahat kısıtlamaları kaldırılsa da Türkiye bu listede yer almıyor.

KANADA

Kanada vatandaşları, daimi oturma izni olanlar ve bu kategoriye girenlerin yakın aile üyeler – gerekli resmi evraklara sahip oldukları takdirde- ülkeye giriş iznine sahipler. Bu tanımlardan herhangi birine uymayan bireylerin yalnızca Kanada üzerinden transit yolculuk yapmasına izin veriliyor.Bu kararlar doğrultusunda; Türkiye vatandaşlarına an itibariyle turist amaçlı veya ziyaret gezileri için vize verilmemekte.

MALDİVLER

Maldivler, 15 Temmuz itibariyle sınırlarını uluslarası turizm için tüm yabancı ülke vatandaşlarına açıyor.Ziyaretçilerin negatif test sonucu göstermek gibi bir zorunlulukları olmadığı gibi; herhangi bir semptom göstermeyenlerin de kendilerini karantinaya almaları gerekmiyor.

MALTA

1 Temmuz itibariyle uluslararası uçuşların başlamasına onay veren Malta; Avrupa Birliği ve Schengen Bölgesi ülkelerinin yanı sıra İsrail'e de sınırlarını açtı.Gerekli şartları sağlayan ziyaretçilerin karantinaya girme zorunluluğu bulunmuyor. Diğer ülkeler için halen devam etmekte olan kısıtlamaların da 15 Temmuz itibariyle kalkması bekleniyor.

RUSYA

8 Haziran itibariyle seyahat kısıtlamalarında kademeli bir gevşetmeye giden Rusya; iş, sağlık, eğitim ve belirli ailevi sebeplerden ötürü vatandaşlarına ülkeden çıkma izni vereceğini açıklarken, sağlık ve belirli ailevi sebeplerden ötürü başvuru yapan yabancı ülke vatandaşlarına ülkeye giriş izni verileceğini açıkladı.

Türkiye vatandaşlarına ise an itibariyle turist amaçlı veya ziyaret gezileri için vize verilmiyor.

SIRBİSTAN

Covid-19 sebebi ile yürürlükte olan tüm seyahat kısıtlamalarını kaldıran Sırbistan, ülkeye girişlerde herhangi bir şart aramazken ülkenin başkenti Belgrad'da ise maske takımını zorunlu kıldı.

UKRAYNA

En az 14 gün geçerli ve Covid-19 tedavisini kapsayan özel bir sağlık sigortası bulunduğu takdirde, Ukrayna tüm yabancı ülke vatandaşlarına ülkeye giriş izni veriyor.

Yüksek sayıda Covid-19 vakası bulunan ve Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından “Kırmızı Bölge Ülkeleri” olarak adlandırılan listede yer alan ülkelerden gelen ziyaretçiler için ise 14 gün ev karantinası zorunluluğu bulunuyor.

YUNANİSTAN

31 Mayıs 2020'de sınırlarını 3 aşamada açacağını açıklayan Yunanistan, 15 Haziran itibariyle AB ülkelerine olan seyahat yasağını kaldırdı. Açılan havalimanları bu tarihte sınırlıyken, 1 Temmuz itibariyle tüm havalimanları uluslararası uçuşlara açıldı.

Fransa, Belçika ve İtalya'dan gelen ziyaretçiler teste ve karantinaya tabi tutulurken diğer ülke vatandaşları için “rastgele test” uygulaması bulunmakta.Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'dan gelenlere sadece zorunlu durumlarda seyahat izni veriliyor. Türkiye ve İngiltere için devam eden seyahat yasağının ise yakın zamanda kalkması bekleniyor.