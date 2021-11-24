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    Seyfülislam Kaddafi’nin başkan adaylığı başvurusu reddedildi

    Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimleri için yapmış olduğu adaylık başvurusu reddedildi.
    • AA
    • 24.11.2021 - 22:53
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 22:54
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    Seyfülislam Kaddafi’nin başkan adaylığı başvurusu reddedildi

    Adının açıklanmasını istemeyen Libyalı bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Libya yargısınıın Seyfülislam Kaddafi hakkında nihai yargı kararı olduğu için 24 Aralık başkanlık seçimlerine yönelik adaylık başvurusunu reddettiğini, Kaddafi'nin, hakkındaki mahkeme kararının kaldırıldığına dair bir belge ibraz edemediğini" ifade etti.

    BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN BAŞVURMUŞTU

    Kaddafi, 14 Kasım'da Yüksek Seçim Komisyonunun Sebha kentindeki şubesine bizzat giderek başkanlık seçimleri için resmen adaylık başvurusunda bulunmuştu.

    ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ'NCE ARANIYOR

    Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.

    Seyfülislam Kaddafi’nin başkan adaylığı başvurusu reddedildi #1

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