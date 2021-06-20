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    Şeyh Cerrah'ta, Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere saldırdı

    Şeyh Cerrah'ta tahliye edilmek istenen Filistinlere, Yahudi yerleşimciler saldırdı.
    • İHA
    • 20.06.2021 - 00:17
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    Şeyh Cerrah'ta, Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere saldırdı

    İsrail tarafından tahliye edilmek istenen Filistinlilere, Yahudi yerleşimciler tarafından saldırıldı.

    YAHUDİ YERLEŞİMCİLER MAHALLE SAKİNLERİNE BİBER GAZI KULLANARAK SALDIRDI

    Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinden Muna el-Kurd yaptığı açıklamada, çok sayıda Yahudi yerleşimcinin mahalle sakinlerine biber gazı kullanarak saldırdığını belirtti.

    Şeyh Cerrah ta, Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere saldırdı #1

    DAYANIŞMA İÇİN GELEN EYLEMCİLER ZORLA DIŞARI ÇIKARTILDI

    İsrail güçleri de mahalleye dayanışma için gelen eylemcileri zorla dışarı çıkararak, mahalle sakinlerinin, ambulans ekiplerinin ve gazetecilerin meydanlarda toplanmasını engelledi.

    Şeyh Cerrah ta, Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere saldırdı #2

    Öte yandan Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan 28 Filistinli aile 1956’dan beri ikamet ettikleri evlerinden tahliye edilme riskiyle karşı karşıya bulunuyor. İsrailli yerleşim grupları, evlerin 1948’den önce Yahudilere ait olan araziler üzerine inşa edildiğini iddia ederken, sakinler bunu reddediyor. İsrail’in işgal planları geçtiğimiz haftalarda Filistinliler ile İsrail arasında çatışmaların yaşanmasına neden oldu.

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