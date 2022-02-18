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    Yanan gemi, Atlas Okyanusu'nda sürükleniyor

    Almanya'dan ABD'ye lüks araç taşıdığı sırada yangın çıkan ve 22 kişilik mürettebatı kurtarılan Felicity Ace adlı büyük yük gemisinin, Atlas Okyanusu'nda sürüklendiği bildirildi.
    • AA
    • 18.02.2022 - 23:05
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 23:07
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    Yanan gemi, Atlas Okyanusu'nda sürükleniyor

    Portekiz basınına açıklama yapan Portekiz Donanma Sözcüsü Jose Sousa Luis, 16 Şubat Çarşamba günü Felicity Ace adlı 200 metre uzunluğundaki büyük yük gemisinin ambarında yangın çıktığı için yardım istediğini, 22 kişilik mürettebatın helikopterle kurtarıldığını ve geminin yanar halde mürettebatsız seyrettiğini söyledi.

    GEMİNİN TEHLİKE YARATIP YARATMADIĞI KONTROL EDİLECEK

    Felicity Ace gemisinin batma veya kirliliğine neden olma tehlikesi bulunup bulunmadığının araştırılması için Portekiz donanmasından bir geminin bölgeye gönderildiği kaydedildi.

    Diğer yandan Felicity Ace'in Atlas Okyanusu üzerindeki Portekiz'e bağlı Azorlar Adası'nda bir limana çekilmesi için geminin sahibi firmanın bir yol bulmaya çalıştığı belirtildi.

    Yanan gemi, Atlas Okyanusu nda sürükleniyor #1

    YÜK GEMİSİNDE ARAÇLAR BULUNUYOR

    Portekiz basınında yer alan haberlerde, ABD'nin Daisville Limanı'na varmak için Almanya'nın Emden Limanı'ndan hareket eden büyük yük gemisinde, Porsche ve başka diğer marka arabaların bulunduğu kaydedildi.

    Yanan gemi, Atlas Okyanusu nda sürükleniyor #2

    Yanan gemi, Atlas Okyanusu nda sürükleniyor #3

    Yanan gemi, Atlas Okyanusu nda sürükleniyor #4

    Yanan gemi, Atlas Okyanusu nda sürükleniyor #5


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