Shakira ve Pique çocuklarının velayeti için anlaştı

Shakira ve Pique çocuklarının velayeti için anlaştı

Geçtiğimiz haziran ayında yollarını ayıran Shakira ile Gerard Pique, iki çocuğunun velayeti için anlaşmaya vardı. Buna göre Pique, çocuklarını ayda 10 gün görebilecek.

Yaklaşık 12 yıllık birliktelikleri olan Kolombiyalı şarkıcı Shakira ve eski İspanyol futbolcu Gerard Pique, haziran ayında ayrıldı.

Başka bir kadınla ilişkisi ortaya çıkan Pique ile 2 çocuğunun annesi olan Shakira’nın, velayet için anlaştığı öğrenildi.

Anlaşmayı Barselona'daki Aile Mahkemesi'nde hakime onaylatan Pique ve Shakira, basının görüntü almak için yoğun ilgisinin altında ayrı ayrı mahkemeye girdi.

Pique, ayda 10 gün çocuklarını görecek

Futbolcu ve ünlü şarkıcı, çıkışta gazetecilerin ısrarlı sorularına karşın herhangi bir açıklama yapmadı.

AA’da yer alan habere göre anlaşma gereği Shakira'nın, ABD'nin Miami kentindeki 750 metrekarelik evine taşınacağı, çocukları Milan (9) ve Sasha'yı (7) da götüreceği, Pique'nin ise ayda 10 gün çocuklarıyla birlikte olacağı belirtildi.

“Tek amacımız çocuklarımıza en yüksek güvenlik ve korumayı sağlamaktır”

Shakira ve Pique, avukatları aracılığıyla daha önce yaptıkları açıklamada, "Çocuklarımızın esenliğini garanti eden bir anlaşma imzaladığımızı ve sadece resmi bir prosedürün parçası olarak mahkemede onaylanacağını bildirmek istiyoruz. Tek amacımız çocuklarımıza en yüksek güvenlik ve korumayı sağlamaktır. Bunun gizliliğine saygı duyulacağına güveniyoruz. Gösterilen ilgiyi takdirle karşılıyor, çocukların gerekli mahremiyetle, güvenli ve sakin bir ortamda yaşamlarına devam edebilmelerini diliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.