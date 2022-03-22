Shakira'dan Pique'ye övgü

Barcelona'nın El Clasico zaferinin ardından 2 çocuğunun babası eşi Gerard Pique için övgü dolu sözlerle bahseden Shakira, “Dünyanın en iyi defans oyuncusu” dedi.

El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i Santiago Bernabeu'da 4-0 mağlup ederek unutulmaz bir zafere imza attı.

Bu zafer, özellikle Galatasaray ile oynanan maçın ardından gelince Türkiye’de de gündemin ilk sırasına yerleşti.

El Clasico galibiyetine en çok sevinenlerden biri de Gerard Pique’nin dünya yıldızı eşi Shakira oldu.

ELİYLE “4” YAPTI

Eşi Gerard Pique'yi galibiyet sonrası tebrik eden Shakira, yaklaşık 72 milyonluk Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaştı.

Eliyle “4” yapan Kolombiyalı şarkıcı, Pique'nin dünyanın en iyi savunmacısı olduğunu söyledi.

“DÜNYANIN EN İYİ DEFANS OYUNCUSU”

Fotoğrafın altına övgü dolu sözleri sıralayan Shakira, “Gerard bunları herkesin önünde söylememe izin vermiyor, kahramanlığıyla böyle oynayabilir, her türlü sakatlığı ve acıyı yenebilir. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapar. Bunları eşim olduğu için değil, dünyanın en iyi defans oyuncusu olduğu için söylüyorum.” dedi.

2 ÇOCUKLARI VAR

İkili 2011 yılından beri birlikte ve bu evlilikten Sasha Pique Mebarak ile Milan Pique Mebarak isimli iki çocukları dünyaya geldi.