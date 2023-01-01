Şi Cinping, 2023 mesajında koronavirüsle mücadele vurgusu yaptı

Asya ülkesinin lideri, "Hâlâ mücadele etmek gerekiyor" dedi. Şi, salgının henüz bitmediğini ifade etti.

Çin, sert tedbirleri barındıran "sıfır koronavirüs" politikasından geri adım attı.

Sıkı test uygulamalarından ve kapanmalardan kademeli olarak vazgeçilirken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den mücadelenin sürmesi gerektiğine dair mesaj geldi.

"Göğüs gerdiler, cesaretle direndiler"

2023 ile ilgili mesaj paylaşan Şi, "Salgından bu yana başta sağlık personeli olmak üzere kadro ve kitlelerin çoğunluğu zorluklara göğüs gerdi ve cesaretle direndi." dedi.

Şi: Hâlâ mücadele etmek gerekiyor

Salgın önleme ve kontrolde yeni bir aşamaya geçmekte olduklarını belirten Şi, "Hâlâ mücadele etmek gerekiyor. Herkes sebat ediyor ve çok çalışıyor. Şafak vakti yaklaşıyor. Daha çok çalışalım. Birlik, zafer demektir." ifadelerini kullandı.

Pekin yönetimi, sıkı tedbir politikasından yaşanan protestoların ardından geri adım atmaya karar verdi.

Çinlilerin anlattıkları: Uzun zamandır böyle değildi

Guardian'ın haberine göre, yeni yıl kutlamalarına katılan Jin adlı sakin, "Akşam dışarı çıktığımda enfekte olmaktan korkuyordum. Sadece dışarı çıkmak istedim çünkü herkes dışarıdaydı." dedi.

Salgının yayılmaya başladığı yer olarak kabul edilen Vuhan'da ikamet eden 24 yaşındaki Chen, "Her şey canlı. Böyle olmayalı uzun zaman olmuştu." diye konuştu.

Asya ülkesindeki koronavirüs tablosu

Worldometers internet sitesine göre, Çin'de koronavirüs kaynaklı 435 bin 472 vaka ve 5 bin 249 ölüm yaşandı.