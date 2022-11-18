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    Şi Cinping: Asya, büyük güçlerin rekabet alanı olmamalı

    Tek taraflılık ve korumacılık konularında uyarılarda bulunan Şi, yeni soğuk savaşa karşı olduklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 10:36
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    Şi Cinping: Asya, büyük güçlerin rekabet alanı olmamalı

    Çin Devlet Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya'da çatışma yaşanmaması gerektiğini söyledi.

    Şi, yaptığı açıklamada, isim vermeden ABD'ye göndermelerde bulundu.

    Çinli lider, "Asya-Pasifik bölgesi kimsenin arka bahçesi değil ve büyük güç rekabeti arenası haline gelmemeli." dedi.

    Soğuk savaş uyarısı

    "Tek taraflılık ve korumacılık herkes tarafından reddedilmelidir." diyen Şi, ekonomik ve ticari ilişkileri siyasallaştırmaya ve silahlandırmaya yönelik her türlü girişimin de herkes tarafından reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

    Şi, "Ne halk ne de çağımız yeni bir soğuk savaş başlatma girişimine asla izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.

    ABD-Çin rekabeti

    CNN International'ın haberine göre, dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasındaki ilişkiler, son yıllarda iki tarafın Tayvan, Ukrayna'daki savaş, Kuzey Kore ve diğer konuların yanı sıra teknoloji transferi konularında çatışmasıyla keskin bir şekilde kötüleşti.

    Şi Cinping: Asya, büyük güçlerin rekabet alanı olmamalı #1

    Macron: Tek bir küresel düzene ihtiyacımız var

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD-Çin rekabetine işaret ederek, ülkelerin iki büyük güç arasında seçim yapmak zorunda kalması durumunda barışa yönelik risklerin ortaya çıkabileceği konusunda uyarmıştı.

    Macron, "Tek bir küresel düzene ihtiyacımız var." demişti.


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