Şi Cinping, Justin Trudeau'ya kameralar önünde tepki gösterdi

Çinli lider, görüşmenin içeriğine dair bilgilerin sızdırılmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Trudeau ise "Biz Kanada'da açık diyaloğa inanıyoruz" yanıtını verdi.

Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun gerilimine sahne oldu.

Zirvenin kapanış resepsiyonunda ayak üstü konuşan iki lider arasındaki gerginlik kameraya yansıdı.

Kanada seçimlerinde casusluk iddiası

Şi ve Trudeau, kısa bir görüşme gerçekleştirmiş, ancak görüşmenin içeriği basına sızdırılmıştı.

Trudeau'nun "Kanada seçimlerinde casusluk ve Çin'in müdahalesi" hakkındaki endişelerini Çinli lidere ilettiği belirtilmişti.

Şi: Konuştuklarımız sızdırıldı

Konuyla ilgili şikayetini dile getiren Şi, "Konuştuğumuz her şey gazeteye sızdırılmış. Bu doğru değil. Konuşma böyle değildi." dedi.

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Trudeau'nun yanıtı: Açık diyaloğa inanıyoruz

Bunun üzerine Kanadalı lider, "Biz Kanada'da açık, özgür ve dürüst diyaloğa inanıyoruz. Bunu sürdüreceğiz. Birlikte yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz ama aynı fikir de olmadığımız şeyler de olacak." karşılığını verdi.

İki lider arasında gerginlik

Şi Cinping ise "Öyleyse önce koşulları oluşturalım." ifadesini kullandı.

Her iki ismin de gergin olduğu anlar kameraya yansırken, liderler bulundukları yerden el sıkışarak ayrıldı.