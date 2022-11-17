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- Şi Cinping, Justin Trudeau'ya kameralar önünde tepki gösterdi
Şi Cinping, Justin Trudeau'ya kameralar önünde tepki gösterdi
- Haber Merkezi
- 17.11.2022 - 10:00
- Güncelleme : 17.11.2022 - 10:03
Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun gerilimine sahne oldu.
Zirvenin kapanış resepsiyonunda ayak üstü konuşan iki lider arasındaki gerginlik kameraya yansıdı.
Kanada seçimlerinde casusluk iddiası
Şi ve Trudeau, kısa bir görüşme gerçekleştirmiş, ancak görüşmenin içeriği basına sızdırılmıştı.
Trudeau'nun "Kanada seçimlerinde casusluk ve Çin'in müdahalesi" hakkındaki endişelerini Çinli lidere ilettiği belirtilmişti.
Şi: Konuştuklarımız sızdırıldı
Konuyla ilgili şikayetini dile getiren Şi, "Konuştuğumuz her şey gazeteye sızdırılmış. Bu doğru değil. Konuşma böyle değildi." dedi.
Şi Cinping, Justin Trudeau'ya kameralar önünde tepki gösterdi VİDEO
Trudeau'nun yanıtı: Açık diyaloğa inanıyoruz
Bunun üzerine Kanadalı lider, "Biz Kanada'da açık, özgür ve dürüst diyaloğa inanıyoruz. Bunu sürdüreceğiz. Birlikte yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz ama aynı fikir de olmadığımız şeyler de olacak." karşılığını verdi.
İki lider arasında gerginlik
Şi Cinping ise "Öyleyse önce koşulları oluşturalım." ifadesini kullandı.
Her iki ismin de gergin olduğu anlar kameraya yansırken, liderler bulundukları yerden el sıkışarak ayrıldı.