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    Şi Cinping, Justin Trudeau'ya kameralar önünde tepki gösterdi

    Çinli lider, görüşmenin içeriğine dair bilgilerin sızdırılmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Trudeau ise "Biz Kanada'da açık diyaloğa inanıyoruz" yanıtını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 10:03
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    Şi Cinping, Justin Trudeau'ya kameralar önünde tepki gösterdi

    Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun gerilimine sahne oldu.

    Zirvenin kapanış resepsiyonunda ayak üstü konuşan iki lider arasındaki gerginlik kameraya yansıdı.

    Kanada seçimlerinde casusluk iddiası

    Şi ve Trudeau, kısa bir görüşme gerçekleştirmiş, ancak görüşmenin içeriği basına sızdırılmıştı.

    Trudeau'nun "Kanada seçimlerinde casusluk ve Çin'in müdahalesi" hakkındaki endişelerini Çinli lidere ilettiği belirtilmişti.

    Şi: Konuştuklarımız sızdırıldı

    Konuyla ilgili şikayetini dile getiren Şi, "Konuştuğumuz her şey gazeteye sızdırılmış. Bu doğru değil. Konuşma böyle değildi." dedi.

    Şi Cinping, Justin Trudeau'ya kameralar önünde tepki gösterdi VİDEO

    Trudeau'nun yanıtı: Açık diyaloğa inanıyoruz

    Bunun üzerine Kanadalı lider, "Biz Kanada'da açık, özgür ve dürüst diyaloğa inanıyoruz. Bunu sürdüreceğiz. Birlikte yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz ama aynı fikir de olmadığımız şeyler de olacak." karşılığını verdi.

    İki lider arasında gerginlik

    Şi Cinping ise "Öyleyse önce koşulları oluşturalım." ifadesini kullandı.

    Her iki ismin de gergin olduğu anlar kameraya yansırken, liderler bulundukları yerden el sıkışarak ayrıldı.

    Şi Cinping, Justin Trudeau ya kameralar önünde tepki gösterdi #1

    Şi Cinping, Justin Trudeau ya kameralar önünde tepki gösterdi #2

    Şi Cinping, Justin Trudeau ya kameralar önünde tepki gösterdi #3


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