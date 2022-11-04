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    Şi Cinping, Olaf Scholz ile görüştü

    Çin lideri, ziyaretin iki ülke arasındaki ortaklığı derinleştireceğini söyledi.
    • 04.11.2022 - 12:00
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    Şi Cinping, Olaf Scholz ile görüştü

    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Pekin'i ziyaret etti.

    Scholz, ziyareti kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

    Şi: İş birliğini derinleştirecek

    Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, görüşmede Şi, Scholz'un göreve geldikten sonraki ilk Çin ziyaretinin, iki ülke arasında anlayış ve güveni geliştireceğini, farklı alanlarda iş birliğini derinleştireceğini ve karşılıklı bağların ilerletilmesi için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

    Bu yıl Çin-Almanya diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümü olduğunu anımsatan Şi, aradan geçen 50 yılın, iki taraf arasında karşılıklı saygıyı, farklılıkları koruyarak ortak zemin arayışını, birbirinden öğrenme ve etkileşimi, ortak faydaya dayalı iş birliğini sürdürdüğü müddetçe, ilişkilerin doğru doğrulta gelişme göstereceğini kanıtladığını belirtti.

    Salgından bu yana Çin'i ziyaret eden ilk G7 ülkesi lideri

    Dünyanın karmaşık ve değişken koşullardan geçtiğine dikkati çeken Şi, Çin ve Almanya'nın, etki sahibi iki büyük ülke olarak değişim ve istikrarsızlığın hakim olduğu bu dönemde, küresel barışa ve kalkınmaya katkı sağlaması gerektiği görüşünü dile getirdi.

    Almanya Başbakanı Scholz, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana Çin'i ziyaret eden ilk G7 ülkesi lideri oldu.

    Şi Cinping, Olaf Scholz ile görüştü #1

    Şi Cinping'in yeniden seçilmesi

    AA'nın haberine göre, Scholz, aynı zamanda Çin Komünist Partisi'nin önceki hafta yapılan 20. Ulusal Kongresi'nin ardından ülkeyi ziyaret eden ilk liderler arasında yer aldı.

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 5 yılda bir yapılan kongrede yeniden genel sekreterliğe seçilerek Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong'dan bu yana parti liderliğini iki dönemden fazla sürdüren ilk lider olmuştu.


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