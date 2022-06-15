Şi Cinping: Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olmaya hazırız

Çin lideri, Rus mevkidaşına "Yapıcı rol oynamayı sürdürebiliriz" mesajı verdi.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler sürüyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Yapıcı rol oynamaya hazırız"

Şi, "İlgili tüm taraflar sorumlu duruş sergilemeli ve Ukrayna'daki krizin doğru çözümünü teşvik etmeli." dedi.

Putin'e, Ukrayna krizini çözmeye yardım etmeye hazır olduğunu ifade eden Şi, "Çin, yapıcı rolünü oynamaya devam etmeye hazır." diye konuştu.

"Barışın korunmasına katkıda bulunuyoruz"

Çin liderine göre, Pekin yönetimi, "hakikatleri ve tarihi gerçekleri dikkate alarak Ukrayna meselesinde bağımsız bir pozisyona sahip."

TASS'ın aktardığına göre, Şi Cinping, "Küresel ölçekte barışın korunmasına aktif olarak katkıda bulunuyoruz. Aynı şekilde, dünyada istikrarlı bir ekonomik düzenin korunmasına da katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın saldırıları ve yaptırımlar

Rus ordusu, 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarında saldırılar düzenlemeye başladı.

Saldırılar sonrası ABD öncülüğündeki Batılı ülkeler, Moskova'ya peş peşe yaptırımlar uyguladı.