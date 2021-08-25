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Şi Cinping ve Vladimir Putin, Afganistan'ı görüştü

Şi Cinping ve Vladimir Putin, Afganistan'ı görüştü

Çin Devlet Başkanı, Rus mevkidaşıyla görüşmesinde, Afganistan'daki tüm tarafların açık ve kapsayıcı olması gerektiğini söyledi.