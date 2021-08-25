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- Şi Cinping ve Vladimir Putin, Afganistan'ı görüştü
Şi Cinping ve Vladimir Putin, Afganistan'ı görüştü
Çin Devlet Başkanı, Rus mevkidaşıyla görüşmesinde, Afganistan'daki tüm tarafların açık ve kapsayıcı olması gerektiğini söyledi.
- REUTERS
- 25.08.2021 - 14:00
Taliban kontrolündeki Afganistan'dan tahliyeler devam ederken, Rusya ile Çin arasında temas gerçekleşti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile telefonda görüştü.
ÇİN DEVLET BAŞKANI'NDAN AFGANİSTAN ÇAĞRISI
Çin basınından People's Daily'nin haberine göre, iki isim, Afganistan konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Şi, Afganistan'daki tüm tarafları "açık ve kapsayıcı bir siyasi çerçeve oluşturmaya; ılımlı, istikrarlı politikalar uygulamaya ve tüm terörist gruplarla bağları kesmeye" çağırdı.