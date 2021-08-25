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    Şi Cinping ve Vladimir Putin, Afganistan'ı görüştü

    Çin Devlet Başkanı, Rus mevkidaşıyla görüşmesinde, Afganistan'daki tüm tarafların açık ve kapsayıcı olması gerektiğini söyledi.
    • REUTERS
    • 25.08.2021 - 14:00
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    Şi Cinping ve Vladimir Putin, Afganistan'ı görüştü

    Taliban kontrolündeki Afganistan'dan tahliyeler devam ederken, Rusya ile Çin arasında temas gerçekleşti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile telefonda görüştü.

    ÇİN DEVLET BAŞKANI'NDAN AFGANİSTAN ÇAĞRISI

    Çin basınından People's Daily'nin haberine göre, iki isim, Afganistan konusunda görüş alışverişinde bulundu.

    Şi, Afganistan'daki tüm tarafları "açık ve kapsayıcı bir siyasi çerçeve oluşturmaya; ılımlı, istikrarlı politikalar uygulamaya ve tüm terörist gruplarla bağları kesmeye" çağırdı.

    Şi Cinping ve Vladimir Putin, Afganistan ı görüştü #1

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