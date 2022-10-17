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    Şi Cinping'den Tayvan mesajı: Saldırı seçeneği masada

    Çin lideri, güç kullanımından vazgeçmediklerini, tüm seçeneklere başvurma haklarını saklı tuttuklarını anlattı.
    • 17.10.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 10:43
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    Şi Cinping'den Tayvan mesajı: Saldırı seçeneği masada

    Asya'da sular, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in sözlerinin ardından yeniden ısınıyor.

    Şi, Tayvan sorununun çözümünün Çin halkına bağlı olduğunu söyledi.

    Diğer taraftan Şi, Pekin olarak "asla güç kullanma hakkından vazgeçmeyeceklerini ancak barışçıl bir çözüm için çaba göstereceklerini" belirtti.

    "Güç kullanımından vazgeçmeyle ilgili taahhüdümüz yok"

    Çin Komünist Partisi'nin toplantısında konuşan Şi, "En büyük samimiyet ve çabayla barışçıl bir şekilde yeniden birleşme umudu için ısrar ediyoruz.

    Fakat güç kullanımından vazgeçmeyle ilgili taahhüdümüz yok. Gerekli tüm önlemleri alma seçeneğini saklı tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

    Şi Cinping'den Tayvan mesajı: Saldırı seçeneği masada ViDEO

    Şi: Anavatanın tam olarak yeniden birleşmesi sağlanmalı

    Tayvan meselesinin bir "Çin meselesi" olduğunu savunan Şi, bu konunun Çin halkına sorulması gerektiğini vurguladı.

    Reuters'ın haberine göre, Şi, "Ulusal yeniden birleşmenin tarihi çarkları dönüyor ve anavatanın tam olarak yeniden birleşmesi sağlanmalıdır." diye ekledi.

    Şi Cinping den Tayvan mesajı: Saldırı seçeneği masada #1

    Tayvan: Ulusal egemenlikten geri adım atmak yok

    Çin liderinin açıklamasına Tayvan'dan yanıt gecikmedi. Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "Tayvan'ın tutumu sağlam: ulusal egemenlikten geri adım atmak yok, demokrasi ve özgürlükten ödün vermek yok." denildi.

    Açıklamanın devamında, "Savaş alanında karşılaşma, Tayvan Boğazı'nın iki tarafı için kesinlikle bir seçenek değil." vurgusu yapıldı.

    Şi Cinping den Tayvan mesajı: Saldırı seçeneği masada #2


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