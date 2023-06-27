Şiddetli fırtınalar ABD'de 2 binden fazla uçuşa engel oldu ABD'nin kuzeydoğusunda etkisini sürdüren şiddetli fırtınalar nedeniyle 2 binden fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi.

AA

ABD nüfusunun yoğun olduğu kuzeydoğu bölgesinde maddi hasara neden olan şiddetli fırtınalar 2 binden fazla uçuşun ertelenmesine veya tamamen iptal edilmesine yol açtı.

Hava ulaşımıyla ilgili istatistikleri paylaşan FlightAware sitesine göre olumsuz hava şartları nedeniyle ülke içi veya uluslararası 1241 uçuş ertelendi, 828 uçuş da iptal edildi.

Havalimanları yatakhaneye döndü

New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Havalimanı'nda bekleme salonlarının uçuşu iptal edilen veya ertelenen yolcularla dolu olduğu görülürken boş koltuk bulamayan aileler çocuklarıyla birlikte yere yatak yapıp uyudu.

New York'taki LaGuardia ve John F. Kennedy ile Boston'daki Logan havalimanlarında da benzer durumların yaşandığı kaydedildi.

Hava şartları ve hava trafik kontrol personeli konusunda yaşanan problemler nedeniyle önceki gün ülkenin aynı bölgesinde 8 binden fazla uçuş iptal edilmiş veya ertelenmişti.

300'den fazla şiddetli fırtına rapor edildi

ABD'nin doğusunda, New Hampshire'dan Güney Carolina'ya kadar uzanan bölgede sıcaklıkların tehlikeli boyutlara ulaştığı belirlenmiş, 300'den fazla şiddetli fırtına rapor edilmişti.