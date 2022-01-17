Şiddetli koronavirüse karşı koruyucu 'gen varyantı' keşfedildi

Yapılan bir araştırmada, koronavirüsü şiddetli geçiren insanları koruduğu düşünülen bir ‘gen varyantının’ keşfedildiği ve bunun koronavirüs salgınıyla mücadeleye katkı sunabileceği bildirildi.

Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yapılan ve bulguları akademik dergi Nature Genetics'te yayınlanan çalışmaya göre, koronavirüsü şiddetli geçirenlere koruma sağlayabilecek bir gen varyantı keşfedildi.

2020 sonlarında elde edilen bulgulara dayanan çalışmanın, koronavirüs vakalarıyla bağlantılı çok sayıda genetik mekanizmayı ortaya çıkardığı belirtildi.

KRİTİK HASTA OLMA RİSKİNİ AZALTTI

Öncelikle Avrupalı insanlardan elde edilen genetik verilerin analizle, OAS1/2/3 gen kümesindeki bir genetik varyant lokusunun çeşitli antiviral mekanizmalarla bağlantısı ortaya konuldu.

Bu varyantların, koronavirüs vakalarında kritik hasta olma riskini yaklaşık yüzde 23 azalttığı görüldü.

AFRİKA KÖKENLİLERDE DE EŞ GEN TANIMLANDI

Araştırmacılar, Afrika kökenli 130 bin 997 bireyin genetik verilerinin yanı sıra 2 bin 787 koronavirüs vakasının analizinde, "rs10774671" geninde, daha önce Avrupalılarda görülenlere benzer biçimde Afrika kökenli bireylerde de şiddetli koronavirüs vakalarına karşı koruma sağlayan eş gen tanımladı.

"YENİ İLAÇLAR GELİŞTİRMENİN ANAHTARIDIR"

Araştırmanın yazarlarından Jennifer Huffman, "Afrika kökenli bireylerin aynı korumaya sahip olması, DNA'daki Kovid-19 enfeksiyonuna karşı gerçekten koruyucu olan bu benzersiz varyantı tanımlamamıza izin verdi." dedi.

Söz konusu gen varyantının, insanlar tarafından çok uzun bir geçmişten bu zamana taşındığı ileri sürüldü. Çalışmada farklı bireylerin veri setlerinin kullanılmasının başarılı sonucu getirdiği aktarıldı. İsveç'teki Karolinska Enstitüsünden kıdemli araştırmacı Hugo Zeberg, bu çalışmaya farklı atalara sahip bireyleri dahil etmenin önemli olduğuna değinerek, "Sadece bir grup üzerinde çalışmış olsaydık, bu durumda gen varyantını belirlemede başarılı olmazdık." ifadesini kullandı.

Keşfedilen gen varyantı hakkında henüz katedilecek çok yol olduğu belirtilirken, Kanada'daki McGill Üniversitesinden kıdemli araştırmacı ve genetikçi Brent Richards, "Genetik risk faktörlerini ayrıntılı olarak anlamaya başlamamız, Kovid-19'a karşı yeni ilaçlar geliştirmenin anahtarıdır." dedi.