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    Sierra Leone'deki faciada ölü sayısı artıyor

    Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 5 Kasım'da yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.
    • AA
    • 11.11.2021 - 02:36
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    Sierra Leone'deki faciada ölü sayısı artıyor

    Ulusal Afet Yönetim Ajansı Mohamed Lamrana Bah, Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesindeki kazada yaralanan 63 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve bunlardan 19'unun durumunun kritik olduğunu da söyledi.

    DSÖ, 6.6 TON ACİL TIBBİ MALZEME GÖNDERDİ

    Dünya Sağlık Örgütü, kazada yaralananlara müdahale için Sierra Leone'ye 6,6 ton acil tıbbi malzeme göndermişti.

    Sierra Leone'de akaryakıt tankeri patladı - Video Arşiv

    Sierra Leone deki faciada ölü sayısı artıyor #1

    115 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Freetown'da 5 Kasım'da yakıt tankeri ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada en son 115 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

    Sierra Leone deki faciada ölü sayısı artıyor #2

    Kazada hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük yas ilan edilmişti.

    Sierra Leone deki faciada ölü sayısı artıyor #3

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