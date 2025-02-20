Silah üreticisi Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, her iki ülke için de büyük yıkıma yol açtı.

Ukrayna’nın savunma kapasitesi tükenirken, Avrupa da benzer şekilde silah depolarındaki açığı kapatmaya çalışıyor.

Ancak bu durum, Avrupa’nın jeopolitik güç dengesindeki zayıflığının daha da derinleşmesine yol açtı.

AVRUPA VE UKRAYNA'NIN SİLAH DEPOLARI BOŞALDI

Avrupa'nın önde gelen silah üreticilerinden Rheinmetall'in CEO'su Armin Papperger, Financial Times'a verdiği röportajda, Avrupa ve Ukrayna'nın savunma kapasitesindeki ciddi zafiyetlere dikkat çekti.

Papperger, Avrupa ve Ukrayna'nın silah depolarının neredeyse boşaldığını ve silah talebinin savaş sona erse dahi yüksek kalmaya devam edeceğini belirtti.

SİLAH TALEBİ ARTMAYA DEVAM EDECEK

Papperger, “Avrupa ve Ukrayna'nın depolarında hiçbir şey yok.” diyerek, savaşın durması halinde bile talebin devam edeceğini ifade etti.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile yürütülecek barış görüşmeleri sonucunda Rusya'nın saldırganlık tutumunun sona ereceği konusunda şüphelerini dile getirdi.

AVRUPA 'ÇOCUK' MUAMELESİ GÖRÜYOR

Rheinmetall CEO’su, Avrupa'nın savunma alanında yeterli yatırım yapmaması nedeniyle kıtanın önemli jeopolitik müzakerelerde dışlandığını vurguladı.

Avrupa'nın son 30 yılda savunma harcamalarını düşük tutmasının, onları güçsüzleştirip, küresel görüşmelerde “çocuk” muamelesi görmelerine yol açtığını belirtti.

“Eğer savunmaya yatırım yapmazsanız, güçlü olmazsanız, sizi çocuk muamelesi yaparlar.” diyen Papperger, Avrupa'nın savunma harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın sadece yüzde 1’ine denk geldiğini hatırlattı. Avrupa'nın bu yaklaşımının, onları ABD ve Rusya gibi büyük güçlerin masalarında dışlayacak kadar güçsüzleştirdiğini söyledi.

"AVRUPA MASADA DEĞİL, ÇOCUK GİBİ"

Papperger, Avrupa'nın bu tutumuyla kendisini yalnızlaştırdığını ve Rusya-Ukrayna savaşındaki karar süreçlerinde dışlandığını ifade etti.

Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açıklamalarda, “ABD Rusya ile müzakere ediyor ve hiçbir Avrupalı masada değil. Avrupa’nın durumu çok açık bir şekilde çocuk gibi.” diyerek kıtanın bu durumda yalnız kaldığının altını çizdi.