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- Silahlı radikal Yahudiler 2 Filistinliyi yaraladı
Silahlı radikal Yahudiler 2 Filistinliyi yaraladı
Doğu Kudüs'te 2 silahlı radikal Yahudi, araçlarından inerek Filistinlilere ateş açtı. 2 Filistinli vatandaş yaralandı.
- Haber Merkezi
- 17.05.2021 - 03:36
- Güncelleme : 17.05.2021 - 06:10
İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Bölgede yaşanan kanlı saldırıların gerginliği tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor.
2 FİLİSTİNLİ YARALANDI
Doğu Kudüs Beit Hanina'da araçlarından inen 2 silahlı radikal Yahudi, gördükleri Filistinlilerin üstüne ateş açtı. Ateşli saldırı sonucu 2 Filistinli vatandaşın yaralandığı öğrenildi. Olayın ardından İsrail güçleri silahlı saldırganları tutukladı.