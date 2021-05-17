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    Silahlı radikal Yahudiler 2 Filistinliyi yaraladı

    Doğu Kudüs'te 2 silahlı radikal Yahudi, araçlarından inerek Filistinlilere ateş açtı. 2 Filistinli vatandaş yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 03:36
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 06:10
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    Silahlı radikal Yahudiler 2 Filistinliyi yaraladı

    İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

    Bölgede yaşanan kanlı saldırıların gerginliği tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor.

    2 FİLİSTİNLİ YARALANDI

    Doğu Kudüs Beit Hanina'da araçlarından inen 2 silahlı radikal Yahudi, gördükleri Filistinlilerin üstüne ateş açtı. Ateşli saldırı sonucu 2 Filistinli vatandaşın yaralandığı öğrenildi. Olayın ardından İsrail güçleri silahlı saldırganları tutukladı.

    Silahlı radikal Yahudiler 2 Filistinliyi yaraladı #1

    Silahlı radikal Yahudiler 2 Filistinliyi yaraladı #2

    Silahlı radikal Yahudiler 2 Filistinliyi yaraladı #3

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