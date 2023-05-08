Şili Delet Başkanı Gabriel Boric, parktaki kaydırakta sıkıştı Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ziyaret ettiği bir çocuk parkında kaydıraktan kaymak istedi. Boric, girdiği kaydıraktan bir süre çıkamadı.

ensonhaber.com Şili'de okuyanları şaşırtan bir olay yaşandı. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, bir çocuk parkını ziyaret etti. Boric, ziyaret ettiği parkta hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Kaydırağın içerisinde sıkıştı Parktaki kaydıraktan kaymak isteyen Boric, kaydırağın içerisinde sıkıştı. Boric, bir miktar mücadele ettikten sonra kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. O anlar kameraya yansıdı O anlar çevredekilerin kamerasına yansıdı. Videoyu çeken kişinin ise görüntüyü kayda alırken gülümsediği görüldü.