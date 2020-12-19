Şili Devlet Başkanı Pinera'ya maskesiz gezdiği için ceza kesildi

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya, koronavirüs salgınında kamusal alanda maskesiz gezdiği için 3 bin 500 dolar para cezası verildi.

Valparaiso Sağlık Sekerterliği, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, 5 Aralık'ta ülkenin Cachagua bölgesine bağlı Zapallar plajında maskesiz gezdiği gerekçesiyle Delvet Başkanı Pinera'ya 2 milyon 551 bin 450 Şili pesosu (yaklaşık 3 bin 500 dolar) para cezası kesildiğini duyurdu.

PARA CEZASINI ÖDEDİ

Şili basınında çıkan haberlerde, Pinera'nın para cezasını ödediği bilgisi paylaşıldı.

Ay başında, Pinera'nın plajda maskesiz ve sosyal mesafe gözetilmeksizin çekindiği fotoğraflar ülke basınında ve sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

Devlet Başkanı Pinera, kamusal alanda maske kullanmadığı ve bu şekilde fotoğraf çekindiği için özür dilemişti. Şili hükümeti de, 7 Aralık'ta Pinera'nın bu olaya ilişkin kendisi hakkında şikayette bulunduğunu açıklamıştı.