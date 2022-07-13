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    Şili'de 6,5 büyüklüğünde deprem

    Şili'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Tsunami uyarısı ise yapılmadı.
    • 13.07.2022 - 02:08
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    Şili'de 6,5 büyüklüğünde deprem

    Ulusal Sismoloji Servisi,Şili'de meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Paskalya Adası'nın 699 kilometre kuzeybatısında olduğunu açıkladı.

    Ölen yada yaralanan yok

    Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

    Tsunami uyarısı yapılmadı

    AA'nın haberine göre, Şili sahillerinden 3 bin 700 kilometre uzaklıkta yer alan Paskalya Adası'ndaki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığı bilgisi verildi.

    Öte yandan ilerleyen dakikalarda 5,2 büyüklüğünde başka bir depremin daha meydana geldiği bildirildi.

    Şili de 6,5 büyüklüğünde deprem #1


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