Şili'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Tsunami uyarısı ise yapılmadı.

Ulusal Sismoloji Servisi,Şili'de meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Paskalya Adası'nın 699 kilometre kuzeybatısında olduğunu açıkladı.

Ölen yada yaralanan yok

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Tsunami uyarısı yapılmadı

AA'nın haberine göre, Şili sahillerinden 3 bin 700 kilometre uzaklıkta yer alan Paskalya Adası'ndaki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığı bilgisi verildi.

Öte yandan ilerleyen dakikalarda 5,2 büyüklüğünde başka bir depremin daha meydana geldiği bildirildi.