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- Şili'de batan gemide can pazarı kamerada
Şili'de batan gemide can pazarı kamerada
Motor arızası nedeniyle Pasifik Okyanusu sularına gömülen gemiden son anda kurtulan 4 kişi anbean kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 20.02.2021 - 10:20
- Güncelleme : 20.02.2021 - 10:21
Görüntüler Şili’nin Calle Isla Chiloe kıyılarında kayda alındı.
Motor arızası yapan bir gemi, Pasifik Okyanusu'nun soğuk sularına gömüldü. Bu sırada gemi içerisinde bulunan 4 kişi, mucizevi bir şekilde kurtarıldı.
CAN PAZARI KAMERADA
Gemide yaşanan can pazarı anbean kameraya yansıdı.
Bu arada buz gibi soğuk sudan kurtarılan 4 kişinin hipotermi tedavisi gördükleri öğrenildi.
Şili'de batan gemide can pazarı kamerada İZLE