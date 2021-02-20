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    Şili'de batan gemide can pazarı kamerada

    Motor arızası nedeniyle Pasifik Okyanusu sularına gömülen gemiden son anda kurtulan 4 kişi anbean kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2021 - 10:20
    • Güncelleme : 20.02.2021 - 10:21
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    Şili'de batan gemide can pazarı kamerada

    Görüntüler Şili’nin Calle Isla Chiloe kıyılarında kayda alındı.

    Motor arızası yapan bir gemi, Pasifik Okyanusu'nun soğuk sularına gömüldü. Bu sırada gemi içerisinde bulunan 4 kişi, mucizevi bir şekilde kurtarıldı.

    CAN PAZARI KAMERADA

    Gemide yaşanan can pazarı anbean kameraya yansıdı.

    Bu arada buz gibi soğuk sudan kurtarılan 4 kişinin hipotermi tedavisi gördükleri öğrenildi.

    Şili'de batan gemide can pazarı kamerada İZLE

    Şili de batan gemide can pazarı kamerada #1

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