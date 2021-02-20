Motor arızası nedeniyle Pasifik Okyanusu sularına gömülen gemiden son anda kurtulan 4 kişi anbean kameraya yansıdı.

Görüntüler Şili’nin Calle Isla Chiloe kıyılarında kayda alındı.

Motor arızası yapan bir gemi, Pasifik Okyanusu'nun soğuk sularına gömüldü. Bu sırada gemi içerisinde bulunan 4 kişi, mucizevi bir şekilde kurtarıldı.

CAN PAZARI KAMERADA

Gemide yaşanan can pazarı anbean kameraya yansıdı.

Bu arada buz gibi soğuk sudan kurtarılan 4 kişinin hipotermi tedavisi gördükleri öğrenildi.

Şili'de batan gemide can pazarı kamerada İZLE