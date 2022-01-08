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    Şili'de ölen eski futbolcuya tabutuyla gol attırdılar

    Şili'de hayatını kaybeden eski futbolcu Jaime Escandar için düzenlenen törende, cenazesini futbol sahasına getirip, tabutuyla gol attırdılar.
    • DHA
    • 08.01.2022 - 23:41
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    Şili'de ölen eski futbolcuya tabutuyla gol attırdılar

    Şilili eski futbolcu Jaime Escandar’ın cenaze töreni alışılagelmişin dışında olaylara sahne olunca görüntüler tüm dünyada viral oldu.

    TABUTUYLA SON GOLÜNÜ ATTIRDILAR

    Eski Şilili futbolcu 2021’in son günlerinde hayatını kaybederken, Aparicion de Paine’den arkadaşları Escandar’a son golünü attırmak istedi. Futbol sahası içinde düzenlenen törende, topu Escandar’ın tabutuna çarptırarak ağlarla buluşturdu. Golden sonra büyük sevinç yaşayan Escandar’ın arkadaşları, tabuta sarılarak golü kutladı. Taraftarların tezahüratları ve havai fişekler eşliğinde kutlanan golün görüntüleri, kısa sürede gündeme oturdu.

    Şili'de ölen eski futbolcuya tabutuyla gol attırdılar - VİDEO

    "TÜM DÜNYADA PAYLAŞILACAĞINI DÜŞÜNEMEDİK"

    Escandar’ın çok ünlü bir futbolcu olmamasına rağmen, 3 Ocak’ta çekilen video, Latin Amerika basınında hızla viral oldu. Videoyu çeken Felipe Orellana, “Bizi bir araya getirdi. Bize bıraktığı şey bu birlik. Sıradan bir adam olduğu için videonun tüm dünyada paylaşılacağını düşünememiştik” ifadelerini kullandı.

    Escandar’ın kulübü ise Facebook’ta yaptığı paylaşıma “Çok farklı bir gol, merhamet ve gözyaşlarıyla kutlandı. Mirasın asla unutulmayacak” yazdı.


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