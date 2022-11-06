Muhabir Krumm, artan hırsızlık olaylarından bahsederken, kulaklığını papağana kaptırdı.

Şili'de papağan, bir muhabirin omzuna kondu.

Nicolas Krumm, bölgedeki soygunların artmasından bahsederken, yaşadığı olayla gündem oldu.

Muhabirin kulaklığını çalan papağan

Papağan, omzuna konduğu Krumm'un kulağındaki kulaklığı alarak uzaklaştı.

Görüntülerde, başka bir adamın kuşu yakalamaya ve uçup gitmeden önce ondan kulaklığı almaya çalıştığı görülüyor.

Geri almayı başardı

Muhabir, daha sonra papağanın söz konusu cihazı düşürdüğünü ve böylece onu geri alabildiğini söyledi.

Şili'de papağan, muhabirin kulaklığını çaldı ViDEO