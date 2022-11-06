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    Şili'de papağan, muhabirin kulaklığını çaldı

    Muhabir Krumm, artan hırsızlık olaylarından bahsederken, kulaklığını papağana kaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 09:41
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    Şili'de papağan, muhabirin kulaklığını çaldı

    Şili'de papağan, bir muhabirin omzuna kondu.

    Nicolas Krumm, bölgedeki soygunların artmasından bahsederken, yaşadığı olayla gündem oldu.

    Muhabirin kulaklığını çalan papağan

    Papağan, omzuna konduğu Krumm'un kulağındaki kulaklığı alarak uzaklaştı.

    Görüntülerde, başka bir adamın kuşu yakalamaya ve uçup gitmeden önce ondan kulaklığı almaya çalıştığı görülüyor.

    Geri almayı başardı

    Muhabir, daha sonra papağanın söz konusu cihazı düşürdüğünü ve böylece onu geri alabildiğini söyledi.

    Şili'de papağan, muhabirin kulaklığını çaldı ViDEO

    Şili de papağan, muhabirin kulaklığını çaldı #1

    Şili de papağan, muhabirin kulaklığını çaldı #2


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