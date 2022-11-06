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- Şili'de papağan, muhabirin kulaklığını çaldı
Şili'de papağan, muhabirin kulaklığını çaldı
Muhabir Krumm, artan hırsızlık olaylarından bahsederken, kulaklığını papağana kaptırdı.
- Haber Merkezi
- 06.11.2022 - 08:47
- Güncelleme : 06.11.2022 - 09:41
Şili'de papağan, bir muhabirin omzuna kondu.
Nicolas Krumm, bölgedeki soygunların artmasından bahsederken, yaşadığı olayla gündem oldu.
Muhabirin kulaklığını çalan papağan
Papağan, omzuna konduğu Krumm'un kulağındaki kulaklığı alarak uzaklaştı.
Görüntülerde, başka bir adamın kuşu yakalamaya ve uçup gitmeden önce ondan kulaklığı almaya çalıştığı görülüyor.
Geri almayı başardı
Muhabir, daha sonra papağanın söz konusu cihazı düşürdüğünü ve böylece onu geri alabildiğini söyledi.
Şili'de papağan, muhabirin kulaklığını çaldı ViDEO