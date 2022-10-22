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    Şili'de polisten kaçan hırsızlar, çaldıkları parayı otoyola attı

    Şili'nin başkenti Santiago'da bir iş yerini soyan hırsızlar, polisle yaşanan kovalamaca sırasında yaklaşık 10 milyon Şili pesosunu otoyola savurdu.
    • 22.10.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 17:39
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    Şili'de polisten kaçan hırsızlar, çaldıkları parayı otoyola attı

    Şili’nin başkenti Santiago’da silahlı 6 kişi, bir iş yerine girdi.

    İş yeri sahibini etkisiz hale getiren hırsızlar, kasada bulunan yaklaşık 10 milyon Şili pesosunu (10 bin 300 dolar) alarak kaçtı.

    İş yeri sahibinin ihbarda bulunması üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, hırsızların peşine düştü.

    10 bin 300 dolar yola savruldu

    Yaşanan kovalamaca sırasında çaldıkları paradan kurtulmaya çalışan hırsızlar, para dolu çantayı otoyola attı. Yaklaşık 10 milyon Şili pesosu (10 bin 300 dolar), otoyola savruldu.

    6 kişi tutuklandı

    İHA'nın aktardığı bilgilere göre, kovalamacanın ardından soygunu gerçekleştiren 6 kişi tutuklanırken, otoyola atılan paranın toplandığı ve el koyulduğu belirtildi.

    Soygunculardan 5’inin Venezuela uyruklu oldukları, ülkede kaçak olarak bulundukları tespit edildi.

    Şili'de polisten kaçan hırsızlar, çaldıkları parayı otoyola attı VİDEO

    Şili de polisten kaçan hırsızlar, çaldıkları parayı otoyola attı #1


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