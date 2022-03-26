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    Şili'de şaşırtan olay: Düğün pastasına koyduğu uyuşturucuyu davetlilere yedirdi

    Şili'de yaşayan Alvaro Rodriguez isimli adam, kız kardeşinin düğün pastasına uyuşturucu madde koydu. Pastadan yiyen konuklar kendinden geçti.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 15:20
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    Şili'de şaşırtan olay: Düğün pastasına koyduğu uyuşturucuyu davetlilere yedirdi

    Şili'de okuyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

    29 yaşındaki Alvaro Rodriguez isimli şahıs, kız kardeşinin düğün pastasının içerisine uyuşturucu madde ekledi.

    İÇİNDE UYUŞTURUCU OLAN PASTA KONUKLARA İKRAM EDİLDİ

    Uyuşturucu madde bulunan pasta, gelin ve damadın kesmesinin ardından konuklara da ikram edildi.

    Pastanın etkisiyle kendinden geçen bazı konuklar, anlamsız hareketler sergiledi.

    "EN KOMİK KİŞİ TEYZEMDİ"

    Olayın ardından videoyu sosyal medyada paylaşan ve "En komik kişi teyzemdi, sırt ağrılarını unutup genç bir kız gibi tüm gece dans etti" diyen şahsa büyük tepki yağdı.

    Söz konusu video, kısa süre içerisinde 13 milyondan fazla görüntülenme aldı.

    Şili de şaşırtan olay: Düğün pastasına koyduğu uyuşturucuyu davetlilere yedirdi #1

    Şili de şaşırtan olay: Düğün pastasına koyduğu uyuşturucuyu davetlilere yedirdi #2

    Şili de şaşırtan olay: Düğün pastasına koyduğu uyuşturucuyu davetlilere yedirdi #3

    Şili de şaşırtan olay: Düğün pastasına koyduğu uyuşturucuyu davetlilere yedirdi #4


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