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Şili'de seçim ikinci tura kaldı

Şili'de seçim ikinci tura kaldı

Şili'de gerçekleşen genel seçimlerde yüzde 80'i açılan sandık sonuçlarına göre Hiçbir aday geçerli oyu alamadı. Böylece yönetecek devlet başkanı ve yardımcısı kinci tur seçimlerinde belli olacak.