Kiev yönetimi, çatışmalar nedeniyle İtalyan siyasetçi tarafından eleştirildi. Berlusconi, savaşın sorumlusunun Zelensky olduğunu iddia etti.

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın dostluğu herkes tarafından biliniyor.

Daha önce Forza Italia (FI) Partisi lideri Berlusconi'nin, Putin ile tekrar iletişime geçtiğine ve hediyeleştiklerine dair ses kaydı ortaya çıkmıştı.

Savaş nedeniyle Zelensky'ye suçlama

Yeni bir ses kaydına göre, Berlusconi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sebebi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi işaret etti.

İtalyan basını tarafından yayınlanan ses kaydına göre, İtalyan siyasetçi, Zelensky'nin, Ukrayna'nın doğusunda Rusya'nın üzerinde hak iddia ettiği bölgelere yönelik saldırgan bir politikaya giriştiğini öne sürdü.

"Sahneye çıktı ve saldırıları üçe katladı"

Berlusconi, siyasi destekçilerine verdiği demeçte, Ukraynalıların yaklaşık 6 bin can kaybına yol açtığını ve bu sayının sonunda Başkan Putin'i müdahale etmeye zorladığını söyledi.

86 yaşındaki Berlusconi, "Rusya'daki işlerin nasıl olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Konuşlandırılan askerler arasında cumhuriyetler yaklaşık 5 ila 6 veya 7 bin kayıp verdi. Zelensky sahneye çıktı ve iki cumhuriyete yapılan saldırıları üçe katladı." şeklinde konuştu.

Berlusconi: Savaş, iki haftalık operasyon olmaktan çıktı

Ukrayna'nın Donbas'taki sözde cumhuriyetler üzerinde mutabakata varılan barış anlaşmasını "bozduğunu" öne süren Berlusconi, Kiev'in "iki cumhuriyetin sınırına saldırmaya başladığını" iddia etti.

Öte yandan eski İtalyan Başbakan, Putin'in yalnızca Rus parlamentosu ve halkının baskısı altında müdahale ettiğini savunarak, "Savaş, iki haftalık bir operasyon olmaktan çıkıp 200 yıl veya daha fazla sürecek bir savaş haline geldi." dedi.

Telegraph, "Kışkırtıcı açıklamalar, Berlusconi'nin ülkedeki koalisyona katılmadan birkaç gün önce geldi." diye yazdı.