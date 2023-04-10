Silvio Berlusconi'nin doktorları: İhtiyatlı iyimserlik içindeyiz Yoğun bakım ünitesinde yatan Berlusconi'yle ilgili konuşan doktorlar, İtalyan siyasetçinin tedavilere olumlu yanıt verdiğini söyledi.

AA

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, artan sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında bulunuyor.

Forza Italia (FI) Partisi'nin lideri Berlusconi'nin son durumunu doktorları paylaştı.

Akciğer enfeksiyonu sebebiyle tedavisi süren Berlusconi'nin sağlık durumuna dair doktorları ihtiyatlı iyimserlik içinde olduklarını belirtti.

Doktorları konuştu

"Kronik lösemi" teşhisi olan ve 5 Nisan'dan bu yana Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde yatan 86 yaşındaki siyasetçinin durumuna ilişkin doktorları Prof. Alberto Zangrillo ve Prof. Fabio Ciceri, ortak yazılı açıklama yaptı.

"İhtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz"

"Son 48 saatte takip edilen organ fonksiyonlarında ilerleme kaydeden sürekli bir iyileşme gözlendi." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sitoredüktif, antimikrobiyal ve anti inflamatuar tedaviler beklenen sonuçları veriyor. İhtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz.



Başkan Berlusconi, hastanenin yoğun bakım ünitesinde kalmaya devam ediyor.

"Tedavilere olumlu yanıt veriyor"

Prof. Zangrillo, İtalyan basınına ayrıca yaptığı açıklamada da Berlusconi'nin tedavilere olumlu yanıt verdiğini belirtti.

Berlusconi, kısa süre önce 27 Mart'ta da kontrol maksatlı San Raffaele Hastanesi'ne kaldırılmış, 4 gün kaldıktan sonra taburcu edilmişti.

En uzun süre başbakanlık yapan isim

İtalya'da "1994-2011 döneminde toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim" olan Berlusconi, Eylül 2020'de koronavirüse yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti.

Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti.