Silvio Berlusconi'nin Vladimir Putin'le ilgili sözleri tartışılıyor

İtalyan siyasetçi, "Doğum günüm dolayısıyla bana 20 şişe votka ve çok hoş bir mektup gönderdi" dedi. Berlusconi'nin sözleri, Avrupa ülkesinin bir numaralı meselesi haline geldi.

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyaloğu gündem oldu.

Forza Italia (FI) Partisi lideri Berlusconi'nin, Putin ile tekrar iletişime geçtiğine ve hediyeleştiklerine dair ses kaydı ortaya çıktı.

Putin ile yakın dostluğu herkes tarafından bilinen Berlusconi’nin, dün partisinin parlamenterleriyle yaptığı kapalı grup toplantısında sarf ettiği belirtilen bazı sözler, ülkede gündem yarattı.

"Putin bana 20 şişe votka ve çok hoş bir mektup gönderdi"

La Presse ajansının sitesinde yayınlanan ses kaydına göre Berlusconi, "Ben Başkan Putin ile yeniden bağlantı kurdum. Benim doğum günüm dolayısıyla bana 20 şişe votka ve çok hoş bir mektup gönderdi. Ben de kendisine Lambrusco şişeleri ve aynı şekilde hoş bir mektup gönderdim. O, beni ilk 5 dostundan biri olarak açıklamıştı." ifadelerini kullandı.

"Basına anlatılırsa felaket olur"

Söz konusu kayıtta, "Rus bakanlar, pek çok kez farklı etkinliklerde bizim onlarla savaşta olduğumuzu söylediler çünkü Ukrayna'ya silah ve mali yardım yapıyoruz. Ben kişisel olarak görüşümü açıklayamam çünkü basına anlatılırsa bu felaket olur ancak ben çok, çok ama çok endişeliyim." ifadeleri yer aldı.

ANSA ajansının haberinde de Berlusconi'nin aynı toplantıda, Ukrayna'nın NATO'ya girmesine dair değerlendirmelerde bulunmuş olabileceği, böyle bir şeyin gerçekleşmesi halinde bunun "dünya savaşı" anlamına gelebileceğini söylediği ifade edildi.

Berlusconi'den yalanlama: Sadece bir hikaye

Söz konusu ses kaydının basına düşmesi, ülkede gündem olurken, Berlusconi ve partisi FI'den yalanlama geldi. Meclis çıkışında gazetecilerin bu sözleri sorması üzerine Berlusconi, "Putin ile yeniden bağlantı mı kurdum? Hayır, sadece bir hikaye." dedi.

FI Başkan Yardımcısı Antonio Tajani bir açıklama yaparak, "Putin'in Berlusconi'ye doğum günü hediyesi olan şişeler mi? Bu eski bir hikaye, 2008'den." dedi.

Bu arada, bazı basın organlarında da Berlusconi'nin 29 Eylül'de 86'ıncı yaşını, Putin ise 7 Ekim'de 70'inci yaşını kutladığına dikkat çekildi.

"Zelensky hükümetinin yerine başka iyi insanlar..."

Silvio Berlusconi, 23 Eylül'de de bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna'da "savaşa itildiğini" ifade ederek, şunları söylemişti:

"Aslında askerlerin bir haftada Kiev'e girmesi ve Zelensky hükümetinin yerine başka iyi insanlar getirip bir hafta sonra geri gelmesi gerekiyordu. Bunun yerine Batı'nın her türlü silahıyla donatılmış beklenmedik bir direnişle karşılaştılar." yorumunu yapmıştı.

Forza Italia liderinin bu sözleri de o dönem tartışma konusu olmuştu.

Son açıklamalarına tepkiler gecikmedi

Anamuhalefetteki Demokratik Parti'nin (PD) lideri Enrico Letta da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Berlusconi'nin ifadelerine tepki gösterdi.

Letta, "Bu şaka değil. İtalya'nın bu yeni çoğunluk partileriyle Rusya'ya karşı belirsiz bir konuma kayma riski var." ifadesini kullandı.

5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte, Berlusconi'nin ifadelerine tepki gösteren isimlerden oldu.

Conte: Duvara toslayacaklar

Conte de ülkede kurulması beklenen sağ koalisyon hükümetinin bu açıklamalar doğrultusunda ilerlemesine izin vermeyeceklerine işaret ederek, "Parlamentoya yeni sunulan kürtaj karşıtı yasa tasarısı, Berlusconi'nin Putin ile balayı… İtalya'yı bu yönde yönetmek istiyorlarsa duvara toslayacaklar." yorumunu yaptı.

Berlusconi ve partisi FI'nin, ülkede 25 Eylül'de yapılan seçimlerden zaferle çıkan Giorgia Meloni'nin liderliğindeki sağ ittifakın kuracağı hükümette yer alması bekleniyor.