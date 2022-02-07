Euro
15.56
0.09%
Dolar
13.58
0.12%
Altın
794.96
0.82%
Borsa
1998
2.77%
Bitcoin
595.200
6.51%
BTXN Coin
33.45
0.57%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C
    • Sınır Tanımayan Gazeteciler, YPG/PKK tarafından kaçırılan gazetecilerin bırakılması için çağrı yaptı

    Sınır Tanımayan Gazeteciler, YPG/PKK tarafından kaçırılan gazetecilerin bırakılması için çağrı yaptı

    Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de kaçırdığı 2 muhalif gazetecinin "derhal serbest bırakılmaları" için çağrıda bulundu.
    • AA
    • 07.02.2022 - 22:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sınır Tanımayan Gazeteciler, YPG/PKK tarafından kaçırılan gazetecilerin bırakılması için çağrı yaptı

    Paris merkezli RSF, Twitter hesabından, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye’de medya kuruluşları ve gazetecilere yönelik engellemelerine ilişkin açıklama yaptı.

    RUDAW TELEVİZYONUNUN KAPATILMASI KINANDI

    Açıklamada, Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalının "medya kanununu ihlal ettiği" gerekçesiyle zorla kapatıldığı belirtilerek, RSF'nin bu "muğlak bahaneyi kınadığı" ifade edildi.

    Ayrıca, Kamışlı'da iki gazetecinin maskeli silahlı kişilerce evlerinden kaçırıldığı ve bu kişilerin bilinmeyen bir yerde tutulduğu aktarılarak "RSF derhal serbest bırakılmaları için çağrıda bulunuyor." ifadesine yer verildi.

    Sınır Tanımayan Gazeteciler, YPG/PKK tarafından kaçırılan gazetecilerin bırakılması için çağrı yaptı #1

    KAÇIRILAN GAZETECİLER İÇİN DERHAL BIRAKILMALARI ÇAĞRISI

    YPG/PKK'lı teröristler, dün Kamışlı ilçe merkezinde gece saatlerinde, Erbil merkezli "ARK News" sitesi muhabiri Sabri Fahri ile "Yekiti Media" çalışanı Baver Molla Ahmet'i evlerine baskın yaparak kaçırmıştı.

    YPG/PKK, iki gün önce de Rudaw televizyon kanalının Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini, "bölgedeki toplumsal yapıya zarar verdiği" iddiasıyla yasaklamıştı.

    Diğer taraftan terör örgütünün işgalindeki bölgelerde Esed rejiminin medya kuruluşları serbestçe çalışabiliyor.

    Sınır Tanımayan Gazeteciler, YPG/PKK tarafından kaçırılan gazetecilerin bırakılması için çağrı yaptı #2


    Görüş Bildir