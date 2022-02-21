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- Sınırdan Rusya'ya sızmaya çalışan 5 kişi öldürüldü
Sınırdan Rusya'ya sızmaya çalışan 5 kişi öldürüldü
Rusya -Ukrayna sınırından Rusya'ya sızmaya çalışan 5 kişi öldürüldü.
- Haber Merkezi
- 21.02.2022 - 15:51
- Güncelleme : 21.02.2022 - 15:54
Rus ordu yetkililerine göre Rusya -Ukrayna sınırından Rusya'ya sızmaya çalışan 5 kişi öldürüldü.
Bir diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan Rusya topraklarına giren 2 zırhlı aracın her ikisinin de imha edildiğini iddia etti.