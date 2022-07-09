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    Şinzo Abe suikastında dini lidere saldırı ayrıntısı

    Eski Japonya Başbakanı Abe'yi öldüren suikastçı Yamagami Tetsuya'nın, bir dini lideri de hedef almak istediği ortaya çıktı.
    • 09.07.2022 - 13:39
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    Şinzo Abe suikastında dini lidere saldırı ayrıntısı

    Japonya dün bir suikast ile sarsıldı.

    Ülkenin eski Başbakanı Şinzo Abe, Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek üzere katıldığı programda vurularak hayatını kaybetti.

    AA'nın haberine göre Abe'yi el yapımı silahla vuran saldırgan Yamagami Tetsuya'nın ifadelerinden ayrıntılar medyaya yansımaya devam ediyor.

    Kyodo'nun haberine göre, saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, Yamagami'nin, annesinin dini bir gruba bağış yaptığı için iflas ettiğini söylediğini aktardı.

    Abe'nin destek verdiği dini lidere saldırı planı

    Yamagami'nin ilk olarak bu grubun liderine saldırı planladığını anlattığını kaydeden müfettişlere göre, şüpheli, Abe'nin söz konusu "grubu Japonya'da desteklediğine" inandığını söyledi.

    Bu arada, Yamagami'nin, Abe'nin seçim kampanyası konuşması yapacağı yerlere önceden defalarca gittiği bilgisi paylaşıldı.

    Şinzo Abe suikastında dini lidere saldırı ayrıntısı #1

    Biden'dan taziye telefonu

    Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için Japonya Başbakanı Kişida Fumio'ya taziye dileklerini iletti.

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Kişida'yı arayan Biden, "Japon demokrasisinin gücüne sarsılmaz bir güven" duyduğunu dile getirdi.

    Kişida da görüşmenin ardından yaptığı basın toplantısında, Biden'a "(Japonya) Şiddete teslim olmadan demokrasiyi korumakta istekli." dediğini aktardı.

    Eski Japonya Başbakanı Abe, dün ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

    Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.

    Otopsi sonucuna göre, Abe'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.

    Şinzo Abe suikastında dini lidere saldırı ayrıntısı #2

    Şinzo Abe suikastında dini lidere saldırı ayrıntısı #3

    Şinzo Abe suikastında dini lidere saldırı ayrıntısı #4


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