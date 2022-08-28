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    Şinzo Abe'nin cenaze töreni için 1,8 milyon dolar ayrıldı

    Temmuz ayında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Abe için düzenlenecek törene ayrılan pay belli oldu. Karar, ülkede tartışmaları beraberinde getirdi.
    • 28.08.2022 - 09:38
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    Şinzo Abe'nin cenaze töreni için 1,8 milyon dolar ayrıldı

    Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe, geçtiğimiz ay açık havada yaptığı konuşması sırasında silahlı saldırıya uğradı.

    Herkesin gözü önünde düzenlenen saldırı sonucu Abe, hayatını kaybetti.

    1,8 milyon dolarlık maliyet

    Suikasta uğrayan Abe'nin resmi cenaze merasimi, hükümete 249 milyon yene (1,8 milyon dolar) mal olacak.

    Hükümet, 27 Eylül'de başkent Tokyo'da, Abe'ye düzenlenecek resmi cenaze merasimine yönelik söz konusu bütçe tahsisatını onayladı.

    Rezerv bütçeden karşılanacak

    Tamamı mevcut mali yıl rezerv bütçesinden karşılanacak tahsisattan 210 milyon yenlik pay, tesis içi tanzime ve 30 milyon yen ise yer ve malzeme kiralarına ayrılacak.

    Bütçeden koronavirüs tedbirleri ve yabancı ziyaretçilere yönelik tercüme hizmeti karşılanırken, etkinlik kapsamlı güvenlik hizmetleri ise bütçe planlamasında yer almıyor.

    Şinzo Abe nin cenaze töreni için 1,8 milyon dolar ayrıldı #1

    Yüzde 56 "ikna olmuyor"

    Merasimin yüksek maliyetine yönelik tartışmalar ise ülke gündemini meşgul ediyor. Eleştirilerin merkezinde söz konusu maliyeti, hükümetin karşılamaması gerektiği yer alıyor.

    Yoşida Şigeru'nun cenazesi sonrası, Abe'nin merasimi, İkinci Dünya Savaşı sonrası eski bir Başbakan için düzenlenen devlet nezdinde ikinci resmi cenaze merasimi olacak.

    Kyodo ajansının ülke geneli düzenlediği kamuoyu anketinde, hükümetin cenaze düzenlenmesi kararına katılımcıların yüzde 56'sının "ikna olmadığı" ortaya çıktı.

    Şinzo Abe nin cenaze töreni için 1,8 milyon dolar ayrıldı #2

    6 bin katılımcı

    AA'nın haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yurt içinden ve dışından çok sayıda taziye sonrası, uluslararası protokol doğrultusunda hareket gerektiği yönünde karar aldıklarını söyledi.

    Matsuno, "Hükümet, yurt dışı ziyaretçilerin katılımıyla, merasimin resmi ve ulusal bir etkinlik olarak düzenlenmesinin uygun olacağı şeklinde karar verdi." ifadelerini kullandı.

    Etkinliğe 6 bin katılımcı beklediklerini kaydeden Matsuno, "Her bir vatandaşın yas tutması beklenmiyor." diyerek, devlet cenazesinin siyasi bir mesele olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

    Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'ye silahlı saldırı anı ViDEO

    Törene katılması beklenen isimler

    Törene ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eski ABD Başkanı Barack Obama, eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katılması bekleniyor.

    Üst Meclis seçimleri arifesinde Abe, 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma esnasında, arka tarafından açılan ateşle suikasta kurban gitmişti.


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