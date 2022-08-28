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    Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, LGBT etkinliğini iptal etti

    Sırbistan'da 12-18 tarihleri arasında yapılması planlanan LGBT etkinliği, halkın gösterileri sebebiyle Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından iptal edildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2022 - 03:17
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    Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, LGBT etkinliğini iptal etti

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da LGBT üyeleri tarafından 12-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan LGBT etkinliği Europride halk tarafından büyük tepki almıştı.

    Geçtiğimiz günlerde Belgrad'da 50 bin kişi etkinliği protesto etmek için Sırp Ortodoks Kilisesi Patrikhanesi ofislerinin önünde yürüyüş yapmıştı.

    "Çocuklarımızın üzerinden elinizi çekin"

    Çocuk arabaları ile yürüyüşe katılan aileler geleneksel değerlerin korunması için çağrıda bulunmuştu. Toplanan kalabalık, "Batı'nın eşcinsel geçit töreni ile işgalini istemiyoruz", "Elinizi çocuklarımızdan çekin" ve "Kutsal yerlerden vazgeçmeyeceğiz" yazılı pankartlar taşımıştı.

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, LGBT etkinliğini iptal etti #1

    Etkinlik Vucic tarafından iptal edildi

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, eylül ayında yapılması planlanan uluslararası LGBT etkinliği Europride'ın iptal edildiğini söyledi.

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, LGBT etkinliğini iptal etti #2

    "Her şeyi elde edemezsiniz, hepsi bu"

    Sırbistan üzerine çeşitli yönlerden gelen büyük baskı olduğunu söyleyen Vucic, "Sorun onların (baskıların) daha güçlü olup olmadığı değil, sadece bir noktada her şeyi elde edemezsiniz ve hepsi bu" ifadelerini kullandı.

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, LGBT etkinliğini iptal etti #3

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, LGBT etkinliğini iptal etti #4

     


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