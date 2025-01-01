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Sırbistan ile İsrail arasında anlaşma: 335 milyon dolarlık silah satın alacağı öne sürüldü

Sırbistan ile İsrail arasında anlaşma: 335 milyon dolarlık silah satın alacağı öne sürüldü Sırbistan'ın İsrail'den 335 milyon dolarlık silah satın alacağının iddia edilmesi üzerine ulusal basın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, İsrail ile silah anlaşmasını teyit ettiğini savundu.