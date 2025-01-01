Sırbistan ile İsrail arasında anlaşma: 335 milyon dolarlık silah satın alacağı öne sürüldü

AA
Ulusal basında yer alan haberler çok konuşuldu..
Haberlere göre, Sırbistan'ın gelecek 3,5 yıllık dönemde İsrail merkezli Elbit Systems şirketinden 335 milyon dolar değerinde PULS çoklu roketatar ve Hermes tipi insansız hava araçları satın alacağı iddia edildi.
TEYİT EDİLDİĞİ SAVUNULDU
Elbit Systems'dan daha önce yapılan açıklamada, isim vermeden Avrupa'dan bir ülkeyle anlaştıkları belirtilmişti.
Ulusal basın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, İsrail ile silah anlaşmasını teyit ettiğini öne sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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