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    Sırbistan'da Ratko Mladic'in duvar resmine tepki gösterildi

    Sırbistan'da Ratko Mladic'in duvar resminin korunmasına yönelik tepkiler devam ederken, Belgrad'daki bazı yerlere Srebrenitsa çiçeği çizildi.
    • AA
    • 14.11.2021 - 03:59
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 04:00
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    Sırbistan'da Ratko Mladic'in duvar resmine tepki gösterildi

    Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp Ordusu'nun Başkomutanı olan Ratko Mladic'in duvar resminin korunmasına ilişkin protestolar devam ediyor.

    SIRBİSTAN'IN SAVAŞ SUÇLULARINI KORUYAN TAVRI KINANDI

    Sırbistan İnsan Hakları Gençlik Hareketi (YIHR) tarafından kaldırılmak istenen ancak İçişleri Bakanlığı'nın koruma altına aldığı duvar resmine kireç dökülmesinin ardından gerginliğin devam ettiği Belgrad'da toplanan kalabalık, Sırbistan'ın savaş suçlularını koruyan tavrını kınadı.

    Duvar resmine yumurta attığı için gözaltına alınan, arkasından serbest bırakılan Aida Corovic, Mladic'in duvar resminin tamamen kaldırılmasını talep ettiklerini ifade ederek Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Mladic'i koruduğunu savundu.

    Sırbistan da Ratko Mladic in duvar resmine tepki gösterildi #1

    "SOYKIRIMI ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

    Protestolara katılan Siyah Giyinen Kadınlar Derneği üyeleri de Mladic'in Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta suçlu bulunduğu Srebrenitsa soykırımına dikkati çekerek "Soykırımı asla unutmayacağız" yazılı döviz açtı.

    Başkentte toplanan bir diğer grup ise Mladic'in "kahraman" olduğunu savundu.

    Sırbistan da Ratko Mladic in duvar resmine tepki gösterildi #2

    SREBRENITSA ÇİÇEĞİ ÇİZİLDİ

    Öte yandan, Belgrad'daki farklı yerlerde Mladic'in duvar resminin korunmasına tepki olarak Srebrenitsa çiçeği çizildi, "Hatırlıyoruz" yazısı dikkat çekti.

    Sırbistan polisi, Mladic'in duvar resmini koruma altına almıştı.

    Sırbistan'da Ratko Mladic'in duvar resmini tepki gösterildi VİDEO

    Sırbistan da Ratko Mladic in duvar resmine tepki gösterildi #3

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