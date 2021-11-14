Sırbistan'da Ratko Mladic'in duvar resmine tepki gösterildi

Sırbistan'da Ratko Mladic'in duvar resminin korunmasına yönelik tepkiler devam ederken, Belgrad'daki bazı yerlere Srebrenitsa çiçeği çizildi.

Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp Ordusu'nun Başkomutanı olan Ratko Mladic'in duvar resminin korunmasına ilişkin protestolar devam ediyor.

SIRBİSTAN'IN SAVAŞ SUÇLULARINI KORUYAN TAVRI KINANDI

Sırbistan İnsan Hakları Gençlik Hareketi (YIHR) tarafından kaldırılmak istenen ancak İçişleri Bakanlığı'nın koruma altına aldığı duvar resmine kireç dökülmesinin ardından gerginliğin devam ettiği Belgrad'da toplanan kalabalık, Sırbistan'ın savaş suçlularını koruyan tavrını kınadı.

Duvar resmine yumurta attığı için gözaltına alınan, arkasından serbest bırakılan Aida Corovic, Mladic'in duvar resminin tamamen kaldırılmasını talep ettiklerini ifade ederek Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Mladic'i koruduğunu savundu.

"SOYKIRIMI ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Protestolara katılan Siyah Giyinen Kadınlar Derneği üyeleri de Mladic'in Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta suçlu bulunduğu Srebrenitsa soykırımına dikkati çekerek "Soykırımı asla unutmayacağız" yazılı döviz açtı.

Başkentte toplanan bir diğer grup ise Mladic'in "kahraman" olduğunu savundu.

SREBRENITSA ÇİÇEĞİ ÇİZİLDİ

Öte yandan, Belgrad'daki farklı yerlerde Mladic'in duvar resminin korunmasına tepki olarak Srebrenitsa çiçeği çizildi, "Hatırlıyoruz" yazısı dikkat çekti.

Sırbistan polisi, Mladic'in duvar resmini koruma altına almıştı.

Sırbistan'da Ratko Mladic'in duvar resmini tepki gösterildi VİDEO