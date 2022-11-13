Belgrad'da düzenlenen Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında yüzlerce zombi makyajlı insan sokaklarda "zombi yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Sırbistan'da sokakta bulunanları ürkütecek dakikalar yaşandı. Adeta zombi filmlerinden çıkmış sahneler her köşe başında kendisini gösterdi.

Zombi makyajıyla yürüdüler

AA'nın haberine göre başkent Belgrad'da her yıl yapılan ve bu yıl 16'ncısı düzenlenen Fantastik Sırp Filmleri Festivali'nde "zombi" makyajlı yüzlerce kişi şehrin caddelerinde "zombi yürüyüşü" yaptı.

Film karakterleri de canlandırıldı

Başkent sokakları rengarenk kostüm ve makyajlarıyla dikkati çeken "zombileri" ağırlarken, özellikle çocukların ilgi gösterdiği yürüyüşte, "Yüzüklerin Efendisi", "Sessiz Tepe" gibi filmlerden karakterler de canlandırıldı.

Sırbistan'da "zombi yürüyüşü" yapıldı - Video