Şirin Ebu Akile'nin ismi, yeni doğan Filistinli çocuklara verildi

Filistinli bazı aileler, dünyaya gelen bebeklerine Şirin adını verdi. Aileler, kızlarının Akile gibi gazeteci olmalarını istediklerini söyledi.

El Cezire televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail güçlerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Başına isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanarak yaşamını yitiren 51 yaşındaki Akile'nin ismi, yeni doğan Filistinli çocuklara veriliyor.

Çocuklarına Şirin adını verdiler

Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine bağlı Burin beldesi sakini Cemal Harbi İmran, yeni dünyaya gelen kız çocuğuna Şirin adını verdiğini söyledi.

Ebu Akile'nin ölüm haberiyle büyük bir kayıp yaşadıklarının farkına vardıklarını anlatan İmran, "Şirin Ebu Akile, uzun yıllardan beri alıştığımız bir sesti. Özellikle de İsrail'in 2002 yılında Batı Şeria'yı işgali sırasında." diye konuştu.

Kızının Akile gibi gazeteci olmasını istiyor

Dün Al Jazeera'nın kadın muhabiri Şirin'in ölüm haberiyle uyandıktan 2 saat sonra eşinin doğum ameliyatına girdiğini dile getiren İmran, yeni dünyaya gelen kız çocuğuna Şirin adını vermekle kendilerini teselli etmeye çalıştıklarına işaret etti.

Filistinli baba, kızı Şirin'in tıpkı Ebu Akile gibi büyüdüğünde okuyup gazeteci olması temennisinde bulundu.

"Akile'nin sesiyle büyüdük"

Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'nda esnaf olan Sair Duveykan da Filistinli gazeteci Şirin'in adını yeni doğmuş kızına verdi.

"Şirin Ebu Akile'nin sesiyle büyüdük. Ebu Akile'yi 2000 yılından ölümüne kadar ekranlarda izliyorduk." diyen Duveykan, yeni doğmuş kızının da Şirin gibi deneyimli bir gazeteci olması için kendisini teşvik edeceğini aktardı.

Uzun yıllardan beri İsrail ablukası altında tutulan Gazze Şeridi sakinlerinden Muhammed Ömer Musellem, dün dünyaya gelen kızına Şirin adını veren Filistinliler arasında yer aldı.

"Bu adı taşımasından dolayı gururluyum"

Henüz 25 yaşındaki Filistinli genç baba Musellem, "Şirin benim ilk çocuğumdur ve bu adı taşımasından dolayı gururluyum." dedi.

Deneyimli gazetecinin ölüm haberiyle tüm Filistinliler gibi kendisinin de oldukça etkilendiğini dile getiren Musellem, "Şirin Ebu Akile hepimizin takdirini hak eden bir isimdir. Çünkü uzun yıllar boyunca gazetecilik mesleğinde güzel işler yaptı." ifadelerini kullandı.

Gazzeli baba Musellem, ilk çocuğu olan Şirin'in başarılı bir gazeteci olması temennisinde bulundu.

İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail güçlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Akile, görevini yaptığı sırada ve üzerinde "PRESS (basın)" yazılı çelik yelek giymesine rağmen saldırının hedefi oldu.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.