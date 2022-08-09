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    Sisi ile Lapid telefonda görüştü

    Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İsrail Başbakanı Yair Lapid',n telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.
    • 09.08.2022 - 05:15
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    Sisi ile Lapid telefonda görüştü

    İsrail'in Gazze'ye gerçekleştiridiği saldırılar iki taraf arasında ateşkesin sağlanmasıyla yerini sükunete bırakmıştı.

    Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Sükunet çağrısı

    Görüşmede Sisi, Gazze’deki mevcut sükunetin korunması, Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde gerginliğe yol açması muhtemel her türlü girişimin önüne geçilmesinin önemini vurguladı.

    AA'nın haberine göre ülkesinin, Gazze’de durumun kontrol altına alınması ve çatışmaların genişlemesinin önlenmesi için yoğun çaba sarf ettiğini kaydeden Sisi, Lapid’e, Gazze’de yaşam koşullarını iyileştirilme ve Filistin yönetimi ile ekonomik ilişkiler geliştirilmeye yönelik adımlar atma çağrısında bulundu.

    Lapid de Mısır’ı, bölgedeki ateşkese yönelik başarılı arabuluculuğu nedeniyle takdir ettiğini ifade etti.

    İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve ateşkes

    İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı.

    Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

    Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

    Sisi ile Lapid telefonda görüştü #1


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