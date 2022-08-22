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    Sisi ile Zayed, Mısır'da görüştü

    Zayed, Mısırlı mevkidaşıyla ikili iş birliğini ele aldı. Görüşmede, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği vurgulandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 09:33
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    Sisi ile Zayed, Mısır'da görüştü

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed, Mısır'a resmi ziyaret düzenledi.

    Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Zayed'i havalimanında karşıladı.

    İki isim, Mısır-BAE ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı.

    Mısır'da Sisi-Zayed görüşmesi

    BAE'nin resmi haber ajansı WAM, "İki lider ayrıca, iş birliğini ve stratejik ortaklığı geliştirecek birçok fırsatı da ele aldı.

    Görüşme, özellikle iki kardeş halk için sürdürülebilir kalkınma, ilerleme ve refah elde etme isteklerini destekleyen ekonomik ve kalkınma alanlarında oldu." dedi.

    'Barışçıl yol' mesajı

    Sisi ve Zayed'in, "anlaşmazlıkları ve krizleri barışçıl yollarla çözmek için diyalog, karşılıklı anlayış ve diplomatik yöntemlerin" gerekliliğini vurguladığı belirtildi.

    Öte yandan toplantıda, "Arap bölgesinin tanık olduğu zorluklarla yüzleşmede ortak Arap eylemi ve birliğinin güçlendirilmesinin" önemine değinildi.

    Sisi ile Zayed, Mısır'da görüştü ViDEO

    Sisi ile Zayed, Mısır da görüştü #1

    Sisi ile Zayed, Mısır da görüştü #2

    Sisi ile Zayed, Mısır da görüştü #3

    Sisi ile Zayed, Mısır da görüştü #4


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