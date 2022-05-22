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    Sisi, Mısır'da buğday krizine çözüm yolu arıyor

    Buğday krizinden çıkış yolu arayan Kahire yönetimi, Hazreti Yusuf döneminde uygulanan yöntemi devreye alacak.
    • 22.05.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 14:29
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    Sisi, Mısır'da buğday krizine çözüm yolu arıyor

    Çeşitli kaynaklar, Hazreti Yusuf'un bolluk yaşanan yıllarda tahılı 7 yıl depoladığını söylüyor.

    Kıtlık yıllarında ise depoların açılarak buradaki birikimin halkın kullanımına sunulduğu belirtiliyor.

    "Mısır için zorlu bir yıl"

    Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Tarımsal Üretim İçin Gelecek Projesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bu duruma değindi.

    Devam eden Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı bu ülkelerdeki ihracatçıların olumsuz etkilendiğini belirten Sisi, Mısır için yeterli miktarda tahıl stoku elde etme açısından bu yılın zorlu bir yıl olduğunu kaydetti.

    Hazreti Yusuf'un buğday stoku modelini örnek alacaklar

    Sisi, Hazreti Yusuf zamanında yaşanan "kıtlığa" atıfta bulunarak, Yusuf Peygamber'in buğday stoku modelini esas alacaklarını ve buğday stoku dosyasına önem vereceklerini ifade etti.

    AA'nın haberine göre; Mısır, buğday stoklarının kalitesini daha uzun süre korumak, gıda güvenliğini artırmak için çözüm projeleri geliştiriyor.

    Dünyanın en büyük buğday tüketicilerinden biri

    Söz konusu ülke, 9 milyon tonu yerli üretim, 14 milyon tonu ise ithal olmak üzere yıllık ortalama 23 milyon tonluk buğday ile dünyanın en büyük buğday tüketicilerinden biri olarak kabul ediliyor.

    Sisi, Mısır da buğday krizine çözüm yolu arıyor #1


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