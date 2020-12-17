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Sisi'nin suikast korkusu: Camekan ardından asker selamladı

Sisi'nin suikast korkusu: Camekan ardından asker selamladı

Darbe ile Mısır'ın başına geçen Abdulfettah Es-Sisi, bir törende askeri okul öğrencilerine camekan arkasından hitap etti.