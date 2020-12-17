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- Sisi'nin suikast korkusu: Camekan ardından asker selamladı
Sisi'nin suikast korkusu: Camekan ardından asker selamladı
Darbe ile Mısır'ın başına geçen Abdulfettah Es-Sisi, bir törende askeri okul öğrencilerine camekan arkasından hitap etti.
- Haber Merkezi
- 17.12.2020 - 01:58
Mısır'da darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinde düzenlenen bir törene katıldı.
Sisi, askeri öğrencilerin de hazır bulunduğu törende katılımcılara bir konuşma yaptı.
KURŞUN GEÇİRMEZ CAMIN ARDINDAN KONUŞTU
Sisi'nin konuşmasını kurşun geçirmez camlarla çevrili, locayı andıran bir platform üzerinde yapması dikkat çekti.
SUİKAST İDDİLALARI SONRASI TEDBİRLERİ ARTIRDI
Sisi'nin bu tedbirleri kendisine yönelik suikast iddiaları sonrası aldırdığı öne sürüldü.