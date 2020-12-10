Sisi'ye Fransa'da 'onur nişanı' verildi

Elysee Sarayı'nda verilen nişan, ülke basınından saklandı. Fransız sunucu, yaşananları ortaya çıkardı.

Fransa'ya 3 günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Sisi'ye 'onur nişanı' verildiği ortaya çıktı.

Darbeyle yönetime gelen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye, Elysee Sarayı'nda Fransız Legion d'Honneur onur nişanı takdim edildiği, bunun Fransız basınından gizlendiği anlaşıldı.

SİSİ'YE ONUR NİŞANI

Fransız basınından saklanan görüntüler, Quotidien isimli televizyon programının sunucusu Yann Barthes'in, Mısır Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanan videoyu paylaşmasıyla gün yüzüne çıktı.

Görüntülerde, darbeyle yönetime gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin kırmızı halıyla Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron tarafından karşılanması ve onuruna düzenlenen resmi tören yer alıyor.

Fransız sunucu, Sisi'ye verilen 'onur nişanı'nı ortaya çıkardı ViDEO

SADECE SİSİ'NİN KAMERAMANI KAYDETTİ

Sunucu Barthes, Macron'un basınla paylaşılan resmi programında yer almayan törene ilişkin görüntülerin, sadece Sisi’nin kameramanı tarafından kayıt altına alındığını ifade etti.

"İNTERNET SİTESİNDEN ÖĞRENMİŞ OLDUK"

"İlk defa Elysee'de yaşananları otoriter bir rejime ait internet sitesinden öğrenmiş olduk." diyen Barthes, Fransızlardan gizli tutulmaya çalışılan görüşmede, Sisi'ye Legion d'Honneur nişanı verildiğini kaydetti.

'PARİS BELEDİYE BAŞKANI NEDEN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMADI' SORUSU

Öte yandan Barthes, Sisi'nin, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile Paris Belediyesi'nde yaptığı görüşmeye ilişkin Mısır tarafının çektiği görüntüleri de ekrana taşıyarak, "Peki neden Paris Belediye Başkanı Sisi ile yaptığı bu görüşmenin videosunu paylaşmadı?" diye sordu.

Barthes, Sisi'nin, Savunma Bakanı Florence Parly tarafından askeri törenle karşılanmasına ilişkin görüntülerin de Fransız basınında yer almadığına vurgu yaptı.

LEGION D'HONNEUR ONUR NİŞANI NEDİR

Şeref Nişanı olarak da bilinen Ordre national de la Légion d'honneur, Napolyon Bonapart'ın 19 Mayıs 1802 tarihinde imzaladığı bir kanun ile Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı olarak kabul edildi.

Nişan devlet başkanları başta olmak üzere siyaset ve sanat camiasından birçok kişiye veriliyor.

Nişanın verildiği isimlerden biri olan eski Senegal Kültür Bakanı Amadou Tidiane Wone, Fransa'da öğrencilerine Hazreti Muhammed'in resmedildiği bir karikatür gösteren ve öldürüldükten sonra Legion d'Honneur'e layık görülen Samuel Paty ile aynı nişanı taşıyamayacağını belirterek bunu Fransa'ya iade etmişti.

SİSİ'NİN FRANSA'DA AĞIRLANMASINA TEPKİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'nda 7 Aralık'ta mevkidaşı Sisi'yi kırmızı halıyla karşılamıştı.

Uluslararası toplum ve insan hakları savunucuları, "Sisi gibi bir diktatörün özgürlüklerden dem vuran Fransa'da karşılanmasına" tepki göstermişti.

Ziyaretin ardından Paris'te Ulusal Meclis önünde çok sayıda uluslararası insan hakları kuruluşu temsilcisi ile Avrupa Birliği parlamenterleri ve Fransız muhalif milletvekillerinin katıldığı protesto gösterisi düzenlenmişti.