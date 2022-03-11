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- Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı
Sivas’ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8'i ağır, 34 kişi yaralandı.
- AA
- 11.03.2022 - 07:26
İstanbul-Diyarbakır seferini yapan R.D. yönetimindeki yolcu otobüsü Sivas'ın Gürün ilçesinde devrildi.
Olay yerine sağlık, kurtarma, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
34 KİŞİ YARALANDI
Kazada otobüste bulunan 34 kişi yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.